Реформа МСЕК: як підтвердити наявність інвалідності до повторного огляду

Як підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності до повторного огляду – розповіли у МОЗ

Після ліквідації МСЕК люди з інвалідністю, які мають пройти повторний медогляд у першій половині 2025 року, отримали автоматичне продовження статусу до 30 червня.

Однак під час взаємодії з державними органами, зокрема представниками ТЦК та СП (для військовозобов'язаних), може виникнути потреба документально підтвердити цей факт.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що зробити це можна з допомогою пенсійного посвідчення. Там зазначено термін його дії, який фактично є строком, на який продовжили виплату пенсії через інвалідність.

Пенсійні посвідчення існують у таких формах:

паперове посвідчення, до якого за бажанням власника додається електронне відображення в "Дії";

електронне посвідчення, яке формується в "Дії";

електронне посвідчення у вигляді платіжної картки, видане раніше "Ощадбанком", яке використовується до закінчення його терміну дії або до заміни на нове.

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Людина з інвалідністю може сформувати у застосунку "Дія" як е-посвідчення, так і електронне відображення паперового. У першому випадку вона отримає новий документ, у другому – ще один варіант уже наявного.

У "Дії" відображатимуться тільки ті посвідчення, які видали після 2014 року. Вони "підтягуються" автоматично, якщо отримані за віком. Посвідчення, видані за іншими видами пенсії, зокрема й через інвалідність, потрібно додавати у застосунок самостійно.

Для цього у застосунку потрібно прогорнути картки документів до останньої, натиснути "Додати документ" – "Пенсійне посвідчення" – "Додати посвідчення". Після цього в "Дії" відображатиметься саме посвідчення та новий строк, на який продовжено виплату пенсії через інвалідність.

Якщо в застосунок неможливо додати електронну версію паперового документа, його треба замінити. Це можна зробити, подавши заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або звернутися до будь-якого з його сервісних центрів.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, за якими критеріями експертні команди лікарів оцінюватимуть повсякденне функціонування людини та визначатимуть групи інвалідності.