Реформа МСЕК: як підтвердити наявність інвалідності до повторного огляду
Після ліквідації МСЕК люди з інвалідністю, які мають пройти повторний медогляд у першій половині 2025 року, отримали автоматичне продовження статусу до 30 червня.
Однак під час взаємодії з державними органами, зокрема представниками ТЦК та СП (для військовозобов'язаних), може виникнути потреба документально підтвердити цей факт.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що зробити це можна з допомогою пенсійного посвідчення. Там зазначено термін його дії, який фактично є строком, на який продовжили виплату пенсії через інвалідність.
Пенсійні посвідчення існують у таких формах:
- паперове посвідчення, до якого за бажанням власника додається електронне відображення в "Дії";
- електронне посвідчення, яке формується в "Дії";
- електронне посвідчення у вигляді платіжної картки, видане раніше "Ощадбанком", яке використовується до закінчення його терміну дії або до заміни на нове.
Людина з інвалідністю може сформувати у застосунку "Дія" як е-посвідчення, так і електронне відображення паперового. У першому випадку вона отримає новий документ, у другому – ще один варіант уже наявного.
У "Дії" відображатимуться тільки ті посвідчення, які видали після 2014 року. Вони "підтягуються" автоматично, якщо отримані за віком. Посвідчення, видані за іншими видами пенсії, зокрема й через інвалідність, потрібно додавати у застосунок самостійно.
Для цього у застосунку потрібно прогорнути картки документів до останньої, натиснути "Додати документ" – "Пенсійне посвідчення" – "Додати посвідчення". Після цього в "Дії" відображатиметься саме посвідчення та новий строк, на який продовжено виплату пенсії через інвалідність.
Якщо в застосунок неможливо додати електронну версію паперового документа, його треба замінити. Це можна зробити, подавши заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або звернутися до будь-якого з його сервісних центрів.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, за якими критеріями експертні команди лікарів оцінюватимуть повсякденне функціонування людини та визначатимуть групи інвалідності.