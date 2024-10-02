В Україні запрацювала е-система для відстеження медичного канабісу: коли може розпочатися продаж ліків

З 1 жовтня в Україні запрацювала система електронних рішень для медичного канабісу, яка дозволяє простежити шлях медичного канабісу. Однак продаж ліків поки розпочати неможливо.

Про це повідомили заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич та голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас під час пресконференції в "Українському кризовому медіа-центрі".

"У ній (в е-системі – реж.) фіксуватимуться всі види операцій з медичним канабісом. Фактично, від імпорту або вирощування до відпуску в аптеці. Усі 35 видів операцій", – зазначила Карчевич.

Кожен процес фіксуватиметься у системі не пізніше, ніж на наступний день після його проведення.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, електронна система створена на платформі Дія.Engine. У ній мають реєструватися:

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аптеки, які планують виготовляти лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу;

лікувально-профілактичні заклади, які мають намір використовувати у своїй медичній практиці готові лікарські засоби з медичного канабісу;

імпортери, які будуть ввозити на територію України насіння чи садивний матеріал конопель для медичних цілей, рослинну субстанцію канабісу для виготовлення лікарських засобів чи готові лікарські засоби з медичного канабісу тощо.

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Призначення та відпуск ліків здійснюватиметься тільки на підставі е-рецепта. Його зможе виписати лікар як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги.

Як розповіла Марія Карчевич, наразі в е-системі зареєструвалися одна аптека з міста Черкаси.

За словами голови Української асоціації медичного канабісу Геннадія Шабаса, є сподівання, що першим пацієнтам зможуть надати ліки на основі медичного канабісу вже цього року.

"На жаль, зараз ще не зареєстрували жодного активного фармацевтичного інгредієнта, який можна завозити до країни та виробляти з нього ліки в аптеці.

Ми зараз вмовляємо виробників з інших країн зареєструватися в Україні. Хоча вони розуміють, що з тим переліком хвороб і з тією регуляцією – це не про бізнес, а про допомогу", – зауважив він.

Також Шабас додав, що наразі очікується постанова від МОЗ, яка дозволить розпочати процес квотування для ввезення препаратів на основі медичного канабісу та його складників. Без цього неможливо розпочати процес продажу.

За словами очільника асоціації, також наразі ведеться робота з розширення мережі аптек, які можуть виробляти ліки на основі медичного канабісу. 3-4 місяці тому їх було лише 35 на всю Україну.

Нагадаємо, у МОЗ опублікували перелік хвороб і станів пацієнтів, яким можуть призначати медичний канабіс.