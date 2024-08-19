Як українці ставляться до легалізації медичного канабісу? Опитування

43% українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу. Водночас легалізацію цієї речовини задля полегшення болю схвалюють 57% українців.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Респондентам ставили питання з трьома різними формулюваннями:

ставлення до легалізації медичного канабісу без додаткових пояснень;

ставлення до легалізації медичного канабісу з акцентом на тому, що це полегшить біль багатьом пацієнтам (зокрема, онкохворим та пораненим військовим);

ставлення до легалізації медичного канабісу з уточненням, що йдеться про легкий наркотик – марихуану.

Опитування показало, що підтримка легалізації канабісу залежить від формулювання питання. Так, акцент на полегшенні болю за допомогою цієї речовини на 14% збільшував прихильність українців до такого рішення.

Загалом 43% українців відповіли, що ставляться позитивно до легалізації медичного канабісу, 16% – негативно, а 41% не визначилися або мають нейтральне ставлення.

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У контексті полегшення болю схвалюють легалізацію медичного канабісу 57% українців. Водночас 14% все мають негативне ставлення, а ще 28% – нейтральне або невизначене.

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З уточненням про легкий наркотик 45% опитуваних відповіли, що позитивно ставляться до легалізації. Проте кількість противників зріс – до 23%. Ще 32% були нейтральними або не визначилися.

Найбільшу підтримку легалізації виказували у Центрі України (53%), найменшу – на Півдні (43%). Частка противників найвища на Сході (24%), найнижча – на Заході (14%).

Респонденти з вікової групи 60-69 років частіше за інших висловлювали підтримку легалізації (57%). Найменше висловлювали думку проти люди 18-29 років (7%).

"Зараз ми спостерігаємо фундаментальні зміни у свідомості громадян, які вже схвально ставляться до легалізації. Проте при цьому варто зберігати обережність. Залишається досить велика частка тих, хто має нейтральне або невизначене ставлення. Крім цього, закон лише набув чинності й важливо, який саме вигляд буде мати імплементація.

Можна очікувати на наративи про "корупцію у цій сфері", про "перетворення Україну на нарколабораторію", про "зростання наркозалежних" тощо. Тобто противники легалізації зберігають можливість впливати на громадську думку, і це варто враховувати, щоб не було відкочування від нинішнього (доволі позитивного) стану", – зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили у травні 2024 року. У ньому взяла участь понад 1 тисяча респондентів з територій, підконтрольних Україні.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Тепер лікарі можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом.