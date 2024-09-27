Кому призначатимуть медичний канабіс: МОЗ затвердило перелік хвороб і станів

Кому з пацієнтів будуть приписувати медичний канабіс

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік хвороб і станів пацієнтів, яким можуть призначати медичний канабіс.

Про це йдеться на сайті міністерства.

"Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря «первинки» або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ)", – наголосили у МОЗ.

Кому з пацієнтів будуть приписувати медичний канабіс

Отримати канабіс можуть пацієнти, які мають хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення (C00 – C97);

діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

розсіяний склероз (G35);

ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);

невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);

ураження нервових корінців та сплетінь (G54);

компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);

мононевропатії верхньої кінцівки (G56);

мононевропатії нижньої кінцівки (G57);

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 – G83);

травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутрішньочерепні травми (S06).

Також наркотичні ліки призначатимуть пацієнтам, які мають нудоту та блювання внаслідок хіміотерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 – C97).

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Канабіс також зможуть придбати в аптеках пацієнти з:

хворобою Паркінсона (G20);

синдромом де ля Туретта (F95.2);

рефрактерною (фармрезистентною) епілепсією (G40 – G41);

захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1);

анорексією (R63.0) зумовленою вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).

Щодо інших захворювань (A00 – T98) має бути висновок лікарсько-консультативної комісії.

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Особливості призначення канабісу

У МОЗ зазначають, що канабіс призначатимуть у тих випадках, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які пацієнти погано переносять.

Дозування має визначати лікар з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

Якщо впродовж 4-12 тижнів вживання ліків на основі канабісу не буде бажаного терапевтичного ефекту або у разі виникнення серйозних побічних реакцій, лікування треба буде зупинити.

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Чи є протипоказання до прийому канабісу

Протипоказання:

підвищена чутливість до канабіноїдів або будь-якої іншої допоміжної речовини лікарського засобу;

вагітніть та годування груддю;

пацієнтам із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу;

пацієнтам з тяжкими розладами особистості.

У МОЗ додали, що приймати канабіс можна буде і дітям за певних умов – максимальна добова доза не має перевищувати 25 мг/кг ваги тіла.

Нагадаємо, 16 серпня вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Для відстеження шляху медичного канабісу створили спеціальну е-систему, яка є єдиною у своєму роді.

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