В Україні запровадять трансплантацію тканин за європейськими стандартами: уряд ухвалив постанову

В Україні запровадять систему трансплантації тканин за європейськими стандартами

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка регулює систему трансплантації тканин в Україні. Відповідні зміни внесли до Закону "Про застосування анатомічних матеріалів людині".

Це зробили з урахуванням Євродиректив і виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо трансплантації тканин, інформує Міністерство охорони здоров’я.

Документ визначає порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки та використання тканин для трансплантації, а також вимоги до їхньої якості.

Трансплантація тканин передбачатиме пересадку фрагментів кісток, сухожиль, зв’язок, судин, серцевих клапанів та інших структур опорно-рухового апарату і серцево-судинної системи.

"Сьогоднішнє рішення дасть можливість лікарням створювати госпітальні банки тканин. Це важливий крок для порятунку життів військових і цивільних, які отримали важкі травми, а також для надання допомоги пацієнтам із вродженими вадами та складними захворюваннями, що потребують реконструктивних і пластичних втручань.

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Наразі в Україні трансплантація тканин не проводиться, проте близько 20 тисяч українців щороку потребують таких операцій", – зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ додали, що Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками відповідатиме за ведення реєстру медичних закладів, які надають тканини та госпітальних банків тканин, моніторинг побічних реакцій і можливих ускладнень після пересадки.

Раніше ми детально розповідали про те, як відбуваються операції з трансплантацій в Україні.

Окрім того, кожна людина може надати прижиттєву згоду на посмертне донорство органів. Раніше ми пояснювали, як це можна зробити.