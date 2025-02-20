Допомогла плацента: після ураження кислотою око австралійця врятувала незвичайна трансплантація

Австралійські лікарі здійснили три пересадки тканин із плаценти і таким чином змогли врятувати око чоловіка після враження рогівки кислотою.

Це відкрило потенціал відновлення зору за допомогою стовбурових клітин у майбутньому, пише The Guardian.

У 2023 році на інженера Пола Ласкі та його сина напав грабіжник. Чоловік намагався захистити дитину від ножа, тому нападник облив його обличчя їдкою речовиною – ймовірно, акумуляторною кислотою.

Небезпечна рідина "розтопила" ліве око австралійця. Чоловіка доставили до лікарні Ньюкасла (Австралія). Лікарі виявили, що він повністю втратив зір на ліве око, оскільки кислота пройшла через внутрішній і зовнішній шари рогівки.

Протягом наступних восьми місяців Полу зробили дві екстрені трансплантації та три процедури з пересадки амніотичної тканини з донорської плаценти. Тепер чоловік може перейти до лікування, що здатне відновити втрачений зір.

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Довідково: амніотична тканина – тонка мембрана, яка оточує плід під час вагітності. Її використовують у регенеративній медицині як джерело декількох типів стовбурових клітин та факторів росту.

Сфера застосування амніотичної тканини поширюється на відновлення шкіри, рогівки ока та регенерацію м'язів, хрящів і сухожилків.

"Я дуже вдячний матері, яка вирішила пожертвувати свою плаценту, щоб допомогти таким людям, як я, які ризикують повністю втратити зір. Неймовірно знати, що нове життя може допомогти багатьом людям у такий спосіб, використовуючи те, що зазвичай викидають", – поділився роздумами Пол Ласкі.

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З кожної донорської плаценти науковці можуть створити від 50 до 100 зразків амніотичної тканини для трансплантації, які можна використовувати для лікування опіків та інших пошкоджень.

"Амніотичну тканину широко використовують для розв'язання різноманітних проблем із поверхнею очей. Дивовижно усвідомлювати, що це можливо завдяки матері, яка пожертвувала орган, який виростила в собі", – сказав офтальмолог Франсіско Фігейредо з Ньюкаслського центру очей.

Національна менеджерка з пошуку тканин і служби очей NHS Blood and Transplant Кейт Прайс назвала амніотичну тканину "дуже особливою річчю".

"Вони відіграють вирішальну роль у лікуванні для збереження зору тих, хто зазнав нещасних випадків або травм, а також у деяких трансплантаціях рогівки, які змінюють життя багатьох.

Історія Пола – це нагадування про те, наскільки важливим є донорство всіх видів біологічних матеріалів, зокрема крові, плазми, органів та стовбурових клітин", – додала Кейт Прайс.

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Поки Пол Ласкі готується до трансплантації стовбурових клітин, які можуть допомогти відновити зір на лівому оці, його нападник отримав 11 років позбавлення волі.

Інженер зізнається, що його родина досі переживає наслідки того інциденту.

"Мій син має прогрес, хоча й каже, що відчуває провину, хоча він не винен у цьому", – розповів він.

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