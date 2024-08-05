FLiRT в Україні: у лікарнях виявили пацієнтів із новим штамом COVID-19

У липні 2024 року в лікарнях України виявили трьох пацієнтів з субваріантом COVID-19 FLiRT.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Три випадки субваріанту коронавірусу FLiRT виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старший 60 років", – зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У МОЗ нагадали, що штам FLiRT походить від варіанту Omicron. Він швидше вражає ослаблений імунітет через те, що краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді.

Цей субваріант може уражати навіть людей з імунітетом після вакцинації, хоча вони мають менші ризики, ніж люди, які не отримали основних і бустерних доз проти COVID.

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"Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом", – підкреслюють у МОЗ.

Нагадаємо, про нову мутацію вірусу FLiRT заговорили ще навесні 2024 року. Однак на думку вчених цей штам є найбільш небезпечним лише для людей, які перебувають у групі ризику.