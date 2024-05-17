COVID-19 все ще існує: чи здатні нові варіанти вірусу групи FLiRT спричинити новий спалах?

COVID-19 в черговий раз мутував. Наразі вчені слідкують за варіантами KP.1.1 та KP.2. Вони обидва належать до групи, яку назвали FLiRT – на честь набутих ними мутації.

KP.2 вже встиг стати панівною формою коронавірусу у США. Станом на початок травня не неї припадає 28% усіх випадків інфікування.

Чим варіанти "FLiRT" відрізняються від інших та чи можуть вони стати причиною нового спалаху – розповіли у Школі громадського здоров'я Блумберга при Університеті Джонса Хопкінса та виданні The Washigton Post.

Віруси, такі як коронавірус SARS-CoV-2, досить часто мутують, щоб антитілам в організмі людини було важче розпізнати їх. Мутації у варіантах FLiRT відбулися у певних позиціях "шипового" білка, за допомогою якого вірус приникає в клітини організму людини.

До FLiRT належать всі варіанти KP та JN, окрім JN.1 – він є їхнім предком. Нові варіанти спричиняють появу таких самих симптомів, як і попередні версії вірусу – лихоманку, озноб, кашель та болі у м’язах або тілі.

За словами професора молекулярної мікробіології та імунології Енді Пекоша, у людей, які перехворіли на JN.1, має бути досить сильний імунітет від групи "FLiRT" – їхні мутації не настільки кардинальні.

Вакцини від COVID-19, які були оновлені для боротьби з "Омікроном", також мають виробляти антитіла, що здатні певним чином захистити KP.2. Однак лабораторних досліджень щодо цього поки проводилося.

Як зазначає Пекош, через поширення варіантів "FLiRT" влітку може статися зростання кількості хворих на COVID-19. Насамперед він нестиме загрозу людям із групи ризику.

"Хоча зараз хвилі захворювань стають меншими, вони все ще мають великий вплив на вразливі групи населення: літніх людей, людей з ослабленим імунітетом і тих, хто має інші вторинні медичні захворювання. Кожен може зіграти свою роль у захисті тих груп населення, які залишаються в зоні найвищого ризику", – наголошує імунолог.

Нагадаємо, вчені виявили, де може ховатися причина Long COVID.