Вірус, який є збудником COVID-19, поширений у дикій природі – вчені

Вчені не знайшли доказів передачі вірусу від тварин до людей.

Вірус SARS-CoV-2, який спричиняє захворювання на COVID-19, поширений у дикій природі, виявили вчені, які провели генетичне дослідження тварин.

Вони також встановили існування унікальних вірусних мутацій, які збігалися з тими варіантами, що циркулювали серед людей. Це додатково підтверджує можливість інфікування від людини до тварини.

Про це йдеться у дослідженні Virginia Tech, опублікованому в журналі Nature Communications, пише Phys.org.

Дослідницька група зібрала 798 мазків із носа та порожнини рота тварин, яких лікували в центрах реабілітації диких тварин або спіймали у польових умовах, а згодом випустили на волю. Команда також отримала 126 зразків крові, які отримали від шести видів тварин.

ВІДЕО ДНЯ

Забір зразків відбувався у місцях із різним рівнем людської діяльності – від міських районів до віддалених диких місць.

Найбільше зараження SARS-CoV-2 було виявлено у тварин поблизу пішохідних стежок і громадських місць з інтенсивним рухом людей. Це свідчить про те, що вірус ймовірно перейшов від людини до дикої природи.

За словами дослідників, результати підкреслюють виявлення нових мутацій SARS-CoV-2 у дикій природі. Ці мутації можуть бути більш шкідливими, а те, як швидко вони передаються, ускладнює розробку вакцини.

Проте вчені підкреслили, що вони не знайшли доказів передачі вірусу від тварин до людей, а тому люди не повинні боятися взаємодіяти з дикою природою.

Дослідники протестували тварин 23 поширених видів Вірджинії як на активні інфекції, так і на антитіла, що вказують на попередні інфекції. Вони виявили ознаки вірусу в мишей-оленів, вірджинських опосумів, єнотів, бабаків, східних кроликів і рудих кажанів.

Вірус, виділений з одного опосума, продемонстрував вірусні мутації, про які раніше не повідомлялося, і які потенційно можуть вплинути на те, як вірус впливає на людей та їхню імунну відповідь.

"Мета вірусу – поширюватися, щоб вижити. Вірус прагне заразити більше людей, але щеплення захищають багатьох з них. Отже, вірус звертається до тварин, адаптуючись і мутуючи, щоб процвітати в нових господарях", – каже авторка дослідження, професорка біологічних наук Інституту біомедичних досліджень Фраліна Карла Фінкільштейн.

Дослідники також виявили на одному місці в один і той же день двох мишей із абсолютно однаковим варіантом вірусу. Це вказує на те, що вони обидві отримали його від однієї людини, або одна заразила іншу.

Інфекції SARS CoV-2 раніше були виявлені в дикій природі і раніше – передовсім у білохвостих оленів і диких норок. Однак дослідження Virginia Tech значно розширює кількість досліджуваних видів і розуміння механізму передачі вірусу до диких тварин.

Дані свідчать про те, що райони з високою активністю людини можуть служити точками контакту для міжвидової передачі.

Дослідники не впевнені щодо шляхів передачі вірусу від людини до тварин. Одним із варіантів є стічні води, але науковці Virginia Tech більш схиляються до сміттєвих баків та викинутих продуктів харчування як більш імовірних джерел інфікування.

"Вірусу байдуже, на двох чи чотирьох ногах ходить його хазяїн. Його головна мета – вижити.

Це дослідження підкреслює потенційно великий діапазон носіїв SARS-CoV-2 у природі та те, наскільки широким він може бути. Ми зрозуміли критичну важливість секвенування геному вірусу, що інфікує ці види", – пояснює Фінкільштейн.

Раніше в науковій базі даних Gisaid опублікували аналіз, у якому йдеться про те, що появи вірусу COVID-19 могли бути причетні єнотовидні собаки, якими торгували на ринку в китайському Ухані, де стався спалах епідемії.

Після появи цієї версії у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали Китай оприлюднити всю інформацію, пов'язану з походженням COVID-19.

Зрештою Китай опублікував дані дослідження про COVID-19 на ринку в Ухані. Вчені з Китайського центру контролю та профілактики захворювань досліджували зразки морепродуктів з ринку ще на початку пандемії COVID-19 – у січні 2020 року.