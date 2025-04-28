В Україні жінка захворіла на ботулізм після введення "ін’єкцій краси": як це можливо

Жінка впродовж 15 діб перебувала у лікарні. Через утруднене ковтання її годували через зонд

В Україні зафіксували рідкісний випадок ятрогенного ботулізму – жінка захворіла після введення ін’єкцій ботулотоксину, який широко використовується у косметології для запобігання появі зморшок.

Це одна з форм звичайного ботулізму, яка відрізняється лише шляхом зараження.

Випадок зафіксували у березні цього року, повідомили у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"Це незвичний для нашої країни та області випадок", – зауважили в установі.

Першим симптомом у жінки стало обвисання повік. На третій день вона відчула характерний для ботулізму симптом – утруднене ковтання.

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"Коли жінка більше не змогла ковтати не тільки тверду, а й рідку їжу, вона звернулася за медичною допомогою. Ковтання було порушене настільки, що протягом семи діб жінку годували через зонд", – розповіла медична директорка Запорізької обласної інфекційної лікарні Ольга Андрієнко.

Жінці ввели спеціальну сироватку, яку застосовують при лікуванні ботулізму. Після того її стан покращився. На 15 день перебування у стаціонарі пацієнтку виписали. На той момент у неї зберігся лише один симптом недуги – підпухлі повіки.

Де саме жінка проходила косметичні процедури, наразі не уточнюють.

Як можна заразитись ботулізмом через "ін’єкції краси"?

Як пояснила дерматологиня Анастасія Хільченко у коментарі для "УП. Життя", ятрогенний ботулізм – це рідкісна форма ботулізму, яка виникає після введення ботулотоксину типу А або Б в терапевтичних чи естетичних цілях.

Діюча речовина у препаратах ботулінічного нейропротеїну і є збудником ботулізму. Але для виникнення хвороби треба надзвичайно велике дозування, а в косметології вони зазвичай вкрай низькі.

За її словами, у світі описано буквально декілька випадків, коли у людей розвивався ботулізм після введення сертифікованих препаратів.

"У дуже рідкісних випадках нейропротеїн може поширюватись за межі місця ін’єкцій та викликати системні симптоми навіть за умови дотримання рекомендованих доз і правильної техніки введення.

Використання несертифіковиних препаратів або неправильна техніка введення значно підвищують ризик розвитку цього ускладення", – зазначає вона.

Симптоматика у ятрогенного ботулізму така ж, як і у звичайного: це слабкість, утруднене ковтання, задишка, двоїння у очах.

Щоб мінімізувати ризики виникнення ятрогенного ботулізму, важливо проходити подібні процедури у кваліфікованих лікарів-дерматологів, які працюють у клініках з медичною ліцензією з дерматології та використовують якісні препарати.

"Лікар повинен використовувати виключно сертифіковані ботулінічні токсини та дотримуватися правильних дозувань і технік введення. Пацієнтам варто спостерігати за своїм станом у перші дні після процедури", – порадила лікарка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що таке ботулізм та як його вчасно розпізнати.