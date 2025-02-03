(Не)безпечна косметологія: що треба знати про збільшення губ та як не попастися на гачок трендів у соцмережах

Часто збільшення губ помилково вважають процедурою XXI століття. Але експерименти з вустами вчені почали ставити понад 100 років тому.

Спершу був рідкий парафін. Вперше його ввели у губи 11-річної дівчинки ще у 1904 році. Вона перехворіла на віспу, через що на її обличчі утворилися рубці, які лікар і намагався заповнити парафіном.

У 1960-х роках вчені почали використовувати рідкий силікон, а 20 років потому – бичачий колаген, який згодом замінили на людський.

Наприкінці XX століття схвалили перший філер на основі гіалуронової кислоти – природною сполукою, яка є в організмі людини.

Наразі існує багато методів збільшення губ – хірургічних і косметологічних – трансплантація жиру, підтяжка тканин, встановлення імплантів тощо. Однак найпопулярнішим є введення філерів.

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Заплутатися у техніках збільшення губ і препаратах, якими рясніють соцмережі, дуже легко. Особливо коли косметологи пропонують так звані "авторські методики" та заманюють клієнтів відфотошопленими результатами.

"УП. Життя" продовжує серію матеріалів "(Не)безпечна косметологія". У попередньому тексті можна дізнатися, хто може працювати косметологом та як обрати кваліфікованого фахівця. У цьому матеріалі ми розкажемо про збільшення губ, а саме:

які існують техніки;

як обрати філер;

якою має бути процедура аугментації;

чим можна розчинити філер;

а також правду про популярні методи з Instagram.

У цьому нам допомогли розібратися лікарки дерматовенерологині-косметологині Анастасія Хільченко та Ірина Павлущенко.

Чи безпечно збільшувати губи?

Збільшення губ – це ін’єкційна процедура, яка супроводжується травматизацією тканин. Тому повністю безпечною та позбавленою ризиків її назвати не можна, як і будь-яке косметологічне або хірургічне втручання.

Протягом останніх років науковці проводили дослідження, як люди переносять цю процедуру. Зокрема, нещодавні роботи китайських і словенських вчених свідчать про те, що збільшення губ найчастіше супроводжується легкими побічними явищами, які зникають протягом тижня після процедури. Йдеться про набряк, синці та почервоніння.

Водночас канадські науковці дійшли висновку, що через нестачу масштабних рандомізованих досліджень не можна однозначно говорити про безпечність цієї процедури.

Які існують техніки збільшення губ за допомогою філерів?

На просторах інтернету можна віднайти безліч "технік" збільшення губ за допомогою філерів – "паризька", "Мона Ліза", "рубінові", "янгольські" тощо. Але всі ці назви є звичайнісіньким маркетингом. Насправді ж косметологи працюють лише у двох техніках – лінійно-ретроградній та болюсній.

При лінійно-ретроградній філер лишають у тканинах при виведенні голки. Якщо колють у болюсній, препарат вводять невеликою кулькою і лише потім витягають голку.

"Усі ті маркетингові техніки описані так, начебто кожній людині ми маємо ввести однакову кількість філера в однакові ділянки губ. Але це вбиває індивідуальність. Тому є дві основні техніки. А вже залежно від особливостей кожного пацієнта, від його рис обличчя лікар обирає, який об’єм препарату та куди колоти", – каже Ірина Павлущенко.

Ба більше, не завжди "авторські техніки" з красивими назвами є безпечними, адже їхня перевірка досить сумнівна.

Губи "плаский бант" Скриншот з Instagram

Губи "плаский бант" вже дуже давно набрали популярність як в Instagram, так і за його межами. Це саме та форма, яка стала майже еталонною у соцмережах – пухкі лялькові губи без зайвого об’єму й так званого "качиного ефекту". Але чи дійсно цей "бант" настільки плаский, яким його називають?

Особливість цієї форми у тому, що велика кількість філера вводиться саме в центральну частину губ та дуже поверхнево.

За словами Анастасії Хільченко, якщо зробити все правильно, для здоров’я не буде жодних наслідків. Але пласкими губи все одно довго не залишаться.

"Губа – це м'яз та жирова тканина. Вона має свою форму, свою функціональність, а тому довго тримати пласкість не буде. Зазвичай всі ці фото "бантів", які ми бачимо в Instagram, робляться одразу після процедури. А в житті ви бачили такі губи в когось?" – зауважує косметологиня.

Водночас Ірина Павлущенко зазначає, при "пласкому банті" є ризик міграції філера під слизову оболонку, що впливає на естетику та комфорт людини.

"Введення великої кількості філера в центральну ділянку губи призводить до того, що він з часом може трошки продавлювати тканини та мігрувати у підслизову. Там препарат розчиняється дуже й дуже повільно. Тому при усмішці людина може бачити кульки філера та намацувати їх язиком", – запевняє лікарка.

Які бувають філери?

Якісний філер – це важлива складова успішного збільшення губ, на якій не варто економити. Наразі на українському ринку є десятки сертифікованих препаратів.

У губи можна вводити філери лише на основі гіалуронової кислоти. Домішкою може бути лідокаїн для знеболення, інколи – пептиди, щоб препарат повільніше виводився з організму. Всьому іншому не місце у якісному філері.

Залежно від запиту, колють м’які та щільні препарати. М’який надає губам об’єм, щільний – корегує форму та робить контур чіткішим.

Кожен лікар підбирає для себе ті філери, з якими йому працювати найкомфортніше, та які не спричиняють віддалені побічні наслідки.

Близько п’яти років тому в Україні чи не найпопулярнішим препаратом був південнокорейський філер, якого зараз уникають всі кваліфіковані косметологи.

"Саме його до мене найчастіше приходять розчиняти. Цей філер сильно набрякає. Людині три роки тому його вкололи, а потім одного дня вона захворіла, прокинулася зранку – а в неї губи на пів обличчя. Цей препарат часто навіть не розчиняється з першого разу. І така стійкість – це ознака неякісного філера", – каже Ірина Павлущенко.

Небезпечними можуть бути ті препарати, які не зареєстровані в Україні. Тому перед процедурою варто завжди перевіряти у косметолога сертифікат на філер.

"Мені дуже часто пишуть сірі дилери та пропонують філери за 15-25 доларів. Мені навіть не цікаво читати ці повідомлення. Але хтось інший не тільки читає їх, а ще й купляє, а потім – коле", – розповідає Анастасія Хільченко.

За її словами, про якість філера може також свідчити вартість процедури. У клініках збільшення губ має коштувати 200-250 доларів. В окремих косметологічних кабінетах ціна може бути нижчою, але не менше за 100 доларів.

Перед процедурою треба обов'язково перевіряти сертифікацію філера StockFrame/Depositphotos

Процедура збільшення губ: до, під час та після

До процедури

Якоїсь спеціальної підготовки збільшення губ не вимагає. Однак у день процедури не варто вживати алкоголь, а за дві години до ін’єкції – каву. Ці напої не заборонені, але підвищують ризик появи великих гематом.

Лікар має зібрати анамнез – загальний стан здоров’я, прийом медичних препаратів. Деякі ліки можуть порушувати згортальну властивість крові.

Варто детально обговорити із косметологом ваші побажання, а краще – продемонструвати приклади, щоб після процедури не виникло непорозумінь.

Для наочності результату ліпше зробити фото- та відеофіксацію губ до та після процедури. Це дасть краще змогу оцінити зміни.

Під час процедури

Перед ін’єкцією косметолог має очистити шкіру пацієнта та обробити її антисептиком. Це стосується не лише ділянки навколо роту, а й всього обличчя.

Для полегшення перебігу процедури можна використати анестезію. Найпоширеніший її варіант – це крем, який наноситься на губи під плівку на 10-15 хвилин.

Після етапу анестезії – знову дезінфекція та безпосередньо аугментація губ. Ввівши філер, лікар наносить загоювальний крем.

Все це триває близько 40 хвилин.

Можна також зробити ін’єкційну анестезію, яка прибере больові відчуття повністю. Однак це завжди створює додаткові ризики для здоров’я та нечасто практикується під час збільшення губ.

Торік у Харкові від неправильно введеної анестезії померла жінка, яка прийшла до косметологині на процедуру для догляду за тілом. Судмедексперти виявили у неї в організмі перевищення дози лідокаїну майже в 15 разів. Згодом слідчі встановили, що у косметологині не було належної освіти.

Після процедури

Після процедури не можна сильно стискати та кусати губи. Також деякі лікарі радять робити легкий масаж.

Анастасія Хільченко, каже, що розминати губи можна, але не завжди потрібно. Наприклад, якщо після збільшення людина відчуває дискомфорт або набряк, легкий масаж не завадить.

Водночас Ірина Павлущенко не рекомендує активно розминати губи протягом тижня після процедури. Вона зазначає, що людина може легко сплутати грудку філера з гематомою та погіршити свій стан.

Набряк та синці після процедури – це нормальна реакція та травму. За тиждень вони мають зникнути.

Процедура збільшення губ триває близько 40 хвилин nemchinowa/Getty Images

Що треба знати про об’єм філера у губах?

Кількість філера, яку можна вколоти, залежить від природного об’єму губ. Зазвичай більше ніж 1 мілілітр за одну процедуру не вводять – навіть якщо пацієнт хоче більші губи. Адже червона кайма – ділянка навколо губ між шкірою та слизовою – має розтягуватися поступово.

"Філеру треба "розійтися" у тканинах. Тим паче після процедури буває набряк, який створює додатковий об'єм. І якщо за один раз ввести велику кількість філера, він почне мігрувати за контур губ та у підслизову. А це – шлях до розчинення", – каже Ірина Павлущенко.

Якщо пацієнт звертається із запитом створення "націлованого" ефекту, а не помітного збільшення об’єму, то 0,3-0,4 мілілітра препарату може бути достатньо. Так само і для вирівнювання асиметрії.

Для помітнішого ефекту збільшення треба мінімум 0,6 мілілітра філера.

Якщо пацієнт приходить поновити результат, то вистачить 0,3-0,5 мілілітра препарату. Це радять робити раз на рік-півтора.

Який максимальний об’єм філера можуть вмістити губи – невідомо. Не існує жодних медичних норм щодо цього, тому кожен лікар має власні межі.

"Я б не розглядала більше ніж 3 мілілітри загалом. Якщо запит пацієнта мені не підходить, я відмовляю. Це право лікаря. Тому що нас оцінюють саме по пацієнтах, формують думку про наше естетичне бачення", – зауважує Павлущенко.

Більше ніж 1 мілілітр філера за раз у губи не колють GoodLifeStudio/Getty Images

Як можна розчинити філер?

Гіалуронідаза – це фермент, який спричиняє розщеплення гіалуронової кислоти. Він присутній в органах і рідинах людського організму.

Саме гіалуронідаза відповідає за поступове розчинення філерів. Лікарки запевняють: якщо препарат якісний та введений у правильні шари, проблем із цим процесом виникнути не має. М’яким філерам для розчинення потрібно 1-1,5 року, щільним – 1,5-2 роки.

"Губи – це ділянка, в якій дуже хороший кровообіг, добре працює лімфатична система. А тому проблем із розсмоктуванням бути не повинно. Природна гіалуронідаза добре справляється з якісними філерами, які ввели у невеликому об’ємі. За інших умов їй потрібно більше часу (1,5-2 роки) або допомога лікаря", – пояснює Ірина Павлущенко.

Щоб не чекати на природне розчинення губ, колють препарат з гіалуронідазою. Це необхідно робити у випадку міграції філера, спричиненої ним асиметрії губ, грудкування, а також – за бажанням пацієнта.

Гіалуронідаза здатна розчинити філер приблизно за 48 годин. Коли зійде набряк – губи повернуться до свого природного стану.

Якщо постійно доколювати губи, філер буде нашаровуватися та не встигатиме розчинитися.

Через неправильне введення або міграцію препарат може потрапити у підслизову. Там дуже мало судин і майже не працює природна гіалуронідаза. Тому у підслизовій філер може стояти роками, поки його не розчинить лікар.

"Я мала пацієнтку, в якої 3 роки стояв неякісний препарат. Вона гралася з дитиною, прокусила губу і відчула зовсім не кров – то був саме філер. Щоб переконатися, що пацієнтці раніше не вводили силікони, я відправила її на УЗД. Там підтвердили, що це дійсно препарат на основі гіалуронової кислоти, але неякісний", – розповідає Павлущенко.

Несертифіковані, погано очищені філери з домішками силіконів розсмоктуються погано, нерівномірно і залишають горби. Тому у такому випадку теж варто звертатися за розчиненням.

Влітку 2024 року американський пластичний хірург Камі Парса поставив під сумнів здатність філерів розчинятися повністю. У своїх соцмережах він опублікував МРТ-знімок своєї пацієнтки, яка протягом шести років зробила 12 ін’єкцій препаратами на основі гіалуронової кислоти в обличчя. За цей час її філери нікуди не поділися.

Двома роками раніше, у 2022-му, лікарі зі США опублікували звіт у журналі JPRAS Open, в якому припустили, що термін розчинення філерів може бути довшим за загальноприйнятий. Вчені описали випадок чоловіка, на МРТ якого побачили наповнювачі у середній третині обличчя, які вкололи 3,5 та 2,5 роки до цього.

У 2024 році австралійські вчені дослідили МРТ-знімки людей, які робили ін’єкції філера. Учасники дослідження не робили повторну процедуру щонайменше 2 роки, але у всіх них виявили філер у тканинах. Проте варто зауважити, що вибірка була досить невеликою (33 людини), а дослідники оцінювали лише середню третину обличчя.

Якщо у губи вкололи силікон, розчинити його неможливо. Тому поверненням природної форми у цих випадках займаються хірурги, а не косметологи. Вони проводять операцію, під час якої вирізають силікон із губ – і часто разом із самими тканинами.

Один шприц на двох та ботокс для губ: що потрібно знати про популярні у соцмережах процедури

Засилля різноманітних практик, технік та методів збільшення губ, які демонструють деякі косметологи у своїх соцмережах, може заплутати будь-кого. Головне у цій ситуації – не натрапити на людину без належної освіти та не нашкодити своєму здоров’ю. Тож розберімо деякі небезпечні послуги, які пропонують українські косметологи.

Розділення шприца з подругою

Деякі Instagram-кометологи заманюють до себе клієнтів такою собі акцією: приведіть із собою подружку та заплатіть лише за один шприц із філером, який розділять на вас двох.

Анастасія Хільченко та Ірина Павлущенко збігаються у думці: така практика несе високі ризики для здоров’я.

Філер не набирають з ампули, як це часто роблять з ліками при звичайних ін’єкціях. Він одразу йде у шприці, в комплект до якого йдуть дві голки.

"Під час контурної пластики губ лікар зазвичай проводить аспіраційну пробу. Тобто натягує повітря на себе, щоб подивитися, чи не потрапила голка у судину. Тому рідини людини, якій роблять ін’єкцію, опиняються у філері", – пояснює Павлущенко.

Так можна заразитися, зокрема, гепатитами B і C та ВІЛ-інфекцією.

Як би ви не довіряли людині, з якою прийшли на процедуру, ризик існує завжди. Адже вона сама може не здогадуватися про свою хворобу.

Розчинення і збільшення губ за одну процедуру

Існує "експрес-практика", під час якої косметологи пропонують розчинити та заново збільшити губи за одну процедуру. Нібито – щоб не витрачати "зайвого" часу та не ходити довго без філера.

Косметологині в один голос кажуть, що так робити не треба.

По-перше, гіалуронідаза, яка розчиняє філер, працює у губах щонайменше 48 годин і якийсь час залишається у тканинах. По-друге, цей фермент є досить алергенним та спричиняє сильний набряк.

Тому якщо ввести новий філер одразу після розчинення старого, гіалуронідаза спричинить деградацію їх обох. І після того, як зійде набряк, філера у губах просто не залишиться.

Косметолог рекламує процедуру розчинення і збільшення губ за одну процедуру Скриншот з Instagram

Збільшення губ за допомогою тейпів

Пропозиція збільшити губи за допомогою тейпів – це маркетинг. За словами лікарок, це абсолютно неможливо.

"Тейп – це такий собі лейкопластир, у якого клей розташований не щільно, а рисочками. Він нібито тримає м’яз, але тільки коли наклеєний. Довготривалого ефекту немає ніякого", – каже Анастасія Хільченко.

Деякі кометологи кажуть своїм пацієнткам наклеювати тейпи вже після процедури. Так вони нібито намагаються "зафіксувати" форму губ, не дати філеру мігрувати та завадити появі набряку. Але це теж не дає ніякого результату.

Тейпування губ Скриншот з Instagram

Збільшення губ за допомогою ботоксу

Ботулотоксин блокує нервово-м'язові імпульси, а тому збільшити об’єм губ за допомогою нього неможливо. Однак косметологи дійсно використовують його для роботи у цій зоні.

"Круговий м'яз рота у деяких людей дуже активно розвинений. Тому буває так, що при усмішці, наприклад, верхня губа фактично повністю зникає. Якщо просто ввести філер, є ризик подальшої його міграції у підслизову або у ділянку над губою. Тоді на допомогу приходить ботокс", – розповідає Ірина Павлущенко.

У таких випадках збільшення губ проводять у два етапи. Спочатку роблять ботулінотерапію – два (а інколи чотири) невеликих проколи над верхньою губою, які розслаблюють м’яз. І лише згодом – вводять філер.

"Ботулінотерапію без контурної пластики проводять вкрай рідко, бо вона не дає бажаного ефекту – більшого об’єму. Однак вона може бути корисною для вікових пацієнтів із кисетними заломами – зморшками над верхньою губою", – пояснює лікарка.

У нижню губу ботокс не колють зовсім.

Хірургічні методи збільшення губ

Найпопулярнішими альтернативними методами збільшення губ є ліпофілінг та булхорн.

Під час ліпофілінгу лікар робить ін’єкції не філером, а власною жировою тканиною пацієнта. Це дозволяє збільшити об’єм губ, скорегувати асиметрію та форму.

Булхорн – це пластична операція, яку роблять при великій відстані між кінчиком носа та верхньою губою. Під час втручання лікар робить надріз тканини та підтягує губу вверх, візуально збільшуючи її.

Однак Ірина Павлущенко попереджає, що реабілітація після булхорну може бути не дуже легкою, адже у цій ділянці багато великих судин. Також є ризик утворення рубця.

Ліпофілінг і булхорн – це втручання, які мають виконувати хірурги в облаштованих клініках, а не у косметологічних кабінетах.

Візуалізація операції булхорн VLG/Getty Images

Чи існують "складні" губи?

"Губи-чайки" часто називають найскладнішими для збільшення. Вони найчастіше мають невеликий об’єм, опущені куточки та виражену виїмку на верхній губі.

"Це губи з активно розвиненим м’язом, у яких нечіткий край змикання. З ними дійсно важко працювати. Часто у "губи-чайки" важко ввести навіть невеликий об’єм філера, тому що велику частину тканини займає м’яз. З ними треба працювати поступово", – пояснює Ірина Павлущенко.

І це проблема усіх губ із дуже розвиненим м'язом – не тільки "чайок". Щоб досягнути бажаного об'єму, варто працювати маленькими об’ємами філера (0,4-0,5 мілілітра) та поетапно.

Після першого введення препарат розтягує тканини губ та створює більше місця для наступних ін’єкцій. Згодом лікар повторно вводить такий самий об’єм та підвивертає тканини. Філер розташовується між волокнами м’яза, завдяки чому той частково розслабляється. Для досягнення бажаного результату знадобиться кілька процедур.

"Губи-чайки" William DondyK/Getty Images

Які побічні ефекти можуть виникнути через збільшення губ?

За словами Анастасії Хільченко, якщо процедура збільшення губ проведена правильно та якісним препаратом, серйозних побічних ефектів не має виникнути. А набряк та гематоми – це нормальна реакція губ на травматизацію. Вони виникають у кожної людини та зникають за кілька днів.

Проте якщо набряк і гематоми тримаються понад тиждень, це може свідчити про небезпеку та потребує огляду лікаря.

Побічні ефекти можуть з’являтися як через помилку лікаря, так і через особливості губ пацієнта.

Серед найпоширеніших:

міграція та грудкування філера;

асиметрія;

ішемія.

"Міграція, асиметрія та грудкування філера можуть бути пов’язані з індивідуальними особливостями тканин пацієнта. Наприклад, якщо людина має дуже розвинений м'яз і в його волокна потрапляє філер, він може грудкуватися. Або якщо пацієнт не дотримується рекомендацій протягом перших дев’яти днів після контурної пластики та сильно стискає і закусує губи.

Буває, що небажані явища пов'язані з помилкою лікаря – коли філер вводять у неправильній техніці та не в потрібні шари шкіри", – пояснює Ірина Павлущенко.

Міграція філера, яку називають "гіалуроновими вусами" SeaBiscuit10/Reddit

Усі ці побічні ефекти досить легко вирішити – розчинити філер за допомогою гіалуронідази.

Ішемія – значно небезпечніше явище, з яким можна зіштовхнутися після збільшення губ. Вона виникає, коли філер потрапляє у судину або здавлює її. Через це порушується кровопостачання. Якщо вчасно не зреагувати, може початися некроз тканин.

"Ішемію діагностує лікар. Часто її помітно одразу після процедури. Тоді косметолог якнайшвидше має вколоти гіалуронідазу та розчинити філер.

Бувають випадки, коли одразу діагностувати ішемію складно і є сумніви, що це все ж гематома. Тому інколи лікарі просять пацієнта приїхати наступного дня на прийом або зробити фото, щоб переконатися, що все добре", – розповідає Павлущенко.

Анастасія Хільченко каже, що потрапити в судину може навіть найпрофесійніший лікар.

"Це не залежить від техніки та може трапитися з будь-ким. Анатомія дуже варіабельна. В теорії ми знаємо, де можуть бути судини, насправді вони розташовані у всіх по-різному", – зауважує косметологиня.

За умови використання якісного філера ймовірність виникнення алергічної реакції є низькою. Адже сучасні препарати зазвичай добре очищені та мають склад, наближений до природної гіалуронової кислоти, яка є у людському організмі.

Однак деякі філери місять лідокаїн, який може бути алергеном. Тому лікар має уточнити у пацієнта, як його організм реагує на цей засіб.

Найбільше проблем можуть спричинити неякісні філери та косметологи без належної освіти.

У 2020 році британка Емма (ім’я змінене) збільшила губи у косметологині вдома – клініки тоді були зачинені через COVID-19. Після ін’єкції її верхня губа розпухла до розміру м’яча для гольфа та почорніла. Виявилося, що філер вкололи в артерію. У жінки почався некроз, але процес відмирання вдалося зупинити завдяки розчиненню філера.

Ішемія губ у британки "Емми" Sue Young

Маріані Мікеліні з Бразилії після збільшення довелося вирізати губу. Вона вважала, що їй ввели філер на основі гіалуронової кислоти. Одного дня жінка прокинулася з набряклим обличчям, через що звернулася до лікаря. Біопсія показала, що їй вкололи препарат із поліметилметакрилатом – це наповнювач, який буквально "прилипає" до тканин. Тому позбутися його без пошкодження губ було неможливо.

Губи Маріани Мікеліні після невдалого збільшення Mariana Michelini

Кому не можна збільшувати губи?

Протипокази до збільшення губ є таким самими, як і для інших ін’єкційних процедур, а саме:

гострі вірусні інфекції;

загострення хронічних захворювань;

активна герпетична інфекція (навіть якщо вона не на обличчі);

онкологічні захворювання;

аутоімунні хвороби (винятком є дозвіл профільного лікаря);

вагітність та лактація.

Жінкам лікарі часто радять враховувати день циклу. Ідеальний час для збільшення губ – після закінчення місячних. На початку та в кінці циклу у багатьох жінок підвищується чутливість та схильність до гематом, а тому процедура може принести більший дискомфорт. Однак це лише рекомендація, а не протипоказ.

Альона Павлюк, "Українська правда. Життя"