Науковці створили вакцину проти раку мозку: вона націлила імунну систему на пухлину

Нова вакцина проти раку базується на тій же технології, що й вакцини проти COVID-19

Науковці випробували на чотирьох пацієнтах РНК-вакцину від агресивної форми раку мозку – гліобластоми.

Препарат допоміг імунним клітинам виявити та атакувати пухлину, йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Cell, пише Science Alert.

Всього через кілька годин після введення вакцини пацієнтам дослідники помітили сплеск прозапальних білків, що свідчило про запуск імунної відповіді.

"Менш ніж за 48 годин ми могли спостерігати, як ці пухлини змінюються від того, що ми називаємо "холодними", тобто приглушеної імунної відповіді, до дуже активної", – пояснив онколог і дослідник з Університету Флориди Еліас Саюр.

Щоб продовжити термін життя пацієнтів, лікарі застосовують увесь арсенал методів: хіміо- та променеву терапію, хірургічні втручання. Але зазвичай після постановки діагнозу люди живуть не більше, ніж 15 місяців.

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Висока смертність від гліобластоми спричинена тим, що пухлина створює довкола себе імуносупресивне середовище. Тобто, ракові клітини виробляють речовини, які приховують їх від імунних клітин.

Завдяки новій РНК-вакцині один пацієнт прожив 8 місяців без прогресування пухлини, а інший — 9 місяців. Третій пацієнт прожив ще 9 місяців із рецидивом гліобластоми. Інформації щодо четвертого пацієнта наразі немає.

Зазвичай середня тривалість життя при рецидиві гліобластоми становить 5-8 місяців.

Перед тим, як вводити вакцину людям, вчені провели дослідження на 10 домашніх собаках, які страждали на пухлини мозку. Без лікування вони прожили б не більше 35 днів, однак завдяки вакцині їхнє життя тривало 139 днів.

Нова вакцина проти раку базується на тій же технології, що й вакцини проти COVID-19, але з кількома ключовими відмінностями.

Однією з найскладніших частин лікування пухлин гліобластоми є те, що вони сильно захищені від імунної системи.

Нова вакцина працює шляхом перепрограмування мікротечії пухлини за допомогою зразка самої пухлини. Взявши месенджерну РНК пухлини та упакувавши її у готову вакцину, дослідники можуть "навчити" імунні клітини-вбивці пацієнта обходити "захист" пухлини.

Таким чином новий препарат діє не лише проти пухлини, а і як імуномодулятор.

Наразі вчені досліджують, як часто і в якому дозуванні слід вводити вакцину для отримання оптимальних результатів, і щоб досягнути найменшої кількості побічних ефектів.

Нагадаємо, раніше вченим вдалось зупинити ріст пухлини в мозку завдяки експериментальній імунотерапії.