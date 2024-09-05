Що (не) треба робити після вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця: поради ЦГЗ

Для цих щеплень не є протипоказаннями хронічні хвороби чи вагітність.

Вакцинація – найефективніший метод профілактики багатьох небезпечних інфекцій, зокрема кашлюку, дифтерії та правця. Така форма захисту не вимагає зміни звичного ритму життя і практично не передбачає обмежень.

Однак у Центрі громадського здоров’я нагадали деякі правила, яких слід дотримуватися, щоб щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця пройшло максимально комфортно й ефективно.

Що можна і варто робити після щеплення від кашлюку, дифтерії та правця?

1. Приймати ванну або душ.

2. Виконувати легкі фізичні вправи без навантажень – наприклад, піти на прогулянку.

3. Їсти здорову їжу: свіжі фрукти та овочі, уникати процесованих продуктів (ковбаси, сосиски, копченості).

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4. Пити достатньо води для підтримання водного балансу (для дорослого вагою 70 кілограмів норма складає близько 2,8-3 літри води на день), а солодких газованих напоїв навпаки треба уникати.

5. Відпочивати, адже організму важливо дати час для відновлення.

Чого не можна робити після щеплення?

1. Вживати алкоголь. Це може спричинити симптоми, які можна помилково сприйняти як реакції на вакцину, зокрема головний біль або підвищення температури.

2. Вдаватися до значних фізичних навантажень: силових вправ, бігу тощо. Причини такі ж, як у вживання алкоголю. Повернутися до тренувань можна за 48 годин після вакцинації;

3. Сильно терти або чухати місце уколу, інакше можна занести інфекцію.

4. Мастити місце уколу мазями, гелями, спиртовмісними настоянками.

"Це не дасть жодної користі, а навпаки може подразнити шкіру та збільшити ризик потрапляння інфекції", – кажуть у ЦГЗ.

На що звернути увагу після вакцинації?

1. Слід дослухатися до самопочуття.

"Легке підвищення температури, почервоніння чи біль у місці уколу – нормальні реакції. Якщо більше трьох днів тримається температура 37,5°C, не зникає біль у місці уколу, або з'являються інші симптоми, – зверніться до лікаря", – наголошують у ЦГЗ.

2. Не варто пропускати наступних доз вакцини – це може знизити ефективність щеплення.

"Навіть після повної вакцинації залишається ризик захворіти на кашлюк чи дифтерію, але перебіг хвороб буде значно легшим. Правець у вакцинованих людей виникає дуже рідко й перебігає в легкій формі", – пояснюють фахівці.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні посилили заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Очікується, що до кінця 2024 року дорослі та діти, які не отримали планові щеплення або ревакцинацію, зможуть вакцинуватися. Це можна зробити безкоштовно за попереднім записом у сімейного лікаря.