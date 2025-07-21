Щеплення від грипу захищає не лише вакцинованих – дослідження

Щеплення проти грипу працює навіть для тих, хто його не отримав

Вчені з’ясували, що сезонне щеплення проти грипу має як прямі переваги (захист вакцинованих), так і непрямі – зменшення кількості випадків недуги серед невакцинованих завдяки колективному імунітету.

Воно запобігає від 32,9% до 41,5% інфекцій. Це особливо важливо для тих, хто не може отримати щеплення через медичні протипоказання або вік.

Про це йдеться у дослідженні науковців із Школи громадського здоров’я Піттсбурзького університету, опублікованому в журналі JAMA Network Open, пише MedicalXpress.

За допомогою платформи FRED (Framework for Reconstructing Epidemiologic Dynamics), науковці змоделювали хід грипозного сезону 2022-2023 років, враховуючи різні рівні вакцинації (від 22 до 71%) та ефективності вакцини (від 30 до 70%).

З'ясувалося, що навіть при помірній ефективності щеплення (40%) вакцинація дозволяє запобігти від 32,9% до 41,5% усіх випадків інфекції в популяції. А при високій ефективності та низькій передачі – зниження досягає 70%.

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Дослідження підтвердило, що вакцинація – найефективніший і найбезпечніший спосіб профілактики грипу. І якщо швидкість поширення вірусу є помірною, то, крім захисту вакцинованих, вона також допомагає зменшити кількість випадків інфікування серед невакцинованих завдяки колективному імунітету.

Втім, у сценаріях із дуже високим рівнем передачі інфекції (як під час пандемії), ефективний захист зберігається лише у вакцинованих осіб.

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