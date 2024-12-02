Вчені виявили клітини, які можуть допомогти передбачити та лікувати спалахи ревматоїдного артриту

Науковці ідентифікували клітини, які є ранніми маркерами загострень ревматоїдного артриту. Націлившись на них, можна буде прогнозувати спалахи недуги і запобігати їхньому виникненню.

Це відкриття дає нову надію щодо досягнення стійкої ремісії мільйонам людей, які страждають від цього захворюванням.

Дослідження науковців з Університету Глазго опубліковані в журналі Immunity, пише MedicalXpress.

Останні дані свідчать, що на ревматоїдний артрит хворіє близько 1% населення світу. Ця недуга зазвичай розвивається у віці від 40 до 60 років і частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків.

Незважаючи на вдосконалення методів лікування, чимало людей переживають непередбачувані спалахи. У 50% пацієнтів спостерігається загострення протягом тижнів або місяців після припинення лікування.

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У ході роботи група вчених досліджувала суглоби пацієнтів з ревматоїдним артритом, аналізуючи їхню тканину за допомогою нової методики – просторової транскриптоміки. Вона дозволяє точно ідентифікувати розташування окремих клітин.

Дослідники виявили суттєву різницю в поведінці дендритних клітин у людей, в яких, ймовірно, трапляються спалахи ревматоїдного артриту, і тими, у кого їх немає. Зокрема, у пацієнтів із ризиком спалаху дендритні клітини були виявлені в крові за кілька тижнів до рецидиву захворювання.

Дендритні клітини часто називають "клітинними детективами" – вони "захоплюють" та обробляють інформацію з інших клітин організму. Вони також відіграють ключову роль у зборі "підказок" про потенційні загрози, а потім – за активацію або придушення інших імунних клітин, відомих як Т-клітини.

У пацієнтів без будь-яких загострень дендритні клітини виконують роботу з придушення Т-клітин. А при активному артриті навпаки – вони мігрують із крові до суглобів, спричиняючи запалення та пошкодження суглобів, провокуючи Т-клітини атакувати.

Дослідники сподіваються, що ці дендритні клітини можна використовувати як біомаркери або потенційні "мішені" в процесі лікування.

Результати їхнього дослідження можуть стати основою для винайдення нових методів лікування, які впливатимуть на дендритні клітини в крові ще до виникнення спалахів.

Це дозволить більшій кількості людей з ревматоїдним артритом залишатися в стані ремісії.

"Загострення є болісною проблемою для людей, які живуть із ревматоїдним артритом. Часто воно має виснажливі наслідки, які впливають на повсякденне життя.

Використовуючи цю нову технологію, дослідники можуть більш детально розглядати клітини, відповідальні за запалення в суглобі. Це означає, що ми ближче до використання їх як маркерів для прогнозування хворобливих спалахів.

"Це нове дослідження є багатообіцяючим кроком до досягнення стійкої ремісії та покращення якості життя людей з артритом. Підтримуючи такі новаторські дослідження, ми просуваємося до майбутнього, де артритові можна буде запобігти", – зазначила доктор Керолайн Ейлотт, керівник відділу досліджень у Versus Arthriti.

Раніше ми писали, що вчені знайшли ще один позитивний ефект семаглутиду, який використовують для лікування діабету та ожиріння. Він полегшує біль при остеоартриті колінного суглоба значно ефективніше, ніж інші медикаменти.