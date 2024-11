"Серйозний результат": вчені знайшли ще один позитивний ефект відомих препаратів від ожиріння

Науковці встановили, що семаглутид, який використовують для лікування діабету та ожиріння, полегшує біль при остеоартриті колінного суглоба значно ефективніше, ніж інші медикаменти.

Неочікуваний ефект лікарського засобу, який випускають, зокрема, під марками Ozempic та Wegovy вчені виявили під час великого випробування. Його висновки опублікували в New England Journal of Medicine, пише The New York Times.

Дослідники довели, що семаглутид помітно заспокоював біль у колінах у людей із ожирінням і помірним або важким остеоартритом. Ефект був настільки вираженим, що деякі експерти з артриту, які не брали участі в клінічних випробуваннях, були здивовані.

"Масштаб покращення є великим. У них майже на 50% зменшився біль у колінах. Це – серйозний результат, якого нам раніше не вдавалося досягти з будь-якими іншими ліками", – сказав доктор Боб Картер, заступник директора Національного інституту артриту, опорно-рухового апарату та шкірних захворювань США.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Впливають на зір. Вчені виявили ще один побічний ефект ліків від ожиріння Ozempic і Wegovy

За словами доктор Девіда Т. Фелсона, фахівця з артриту та професора медицини Медичної школи Бостонського університету, більш суттєвого зменшення болю можна досягти лише завдяки операції з заміни колінного суглоба.

Остеоартрит колінного суглоба вражає майже кожного п’ятого американця, старшого за 45 років. Особливо часто він розвивається у людей з ожирінням, оскільки їхня вага створює більше навантаження на коліна. Крім того, ожиріння пов’язане із запаленням, що сприяє погіршенню стану хряща.

Дієвих методів лікування цієї недуги немає. Зазвичай лікарі пропонують пацієнтам приймати безрецептурні знеболюючі, але тривале застосування цих ліків може шкодити життєво важливим органам.

Зрештою, коли біль стає достатньо сильним, хворі зважуються на операції із заміни колінного суглоба, пишуть у The New York Times.

У 68-тижневому дослідженні компанії Novo Nordisk, виробника семаглутиду, взяли участь 407 людей з ожирінням і остеоартритом колінного суглоба. Їх випадковим чином розподілили на дві групи: одна приймала семаглутид у формі Wegovy, інші – плацебо.

Усіх пацієнтів також проконсультували щодо важливості фізичних вправ і дієти зі зниженим вмістом калорій.

Учасниками були переважно жінки. Їхній середній вік становив 56 років, а середній індекс маси тіла – 40,3. Всі вони також відчували біль у колінах і деякі інші симптоми остеоартриту колінного суглоба, як-от скутість вранці, скрипіння або клацання під час ходьби. На початку дослідження середній показник болю серед них становив 70,9 за 100-бальною шкалою.

Читайте також : Чи підвищує Ozempic фертильність? Вчені досліджують випадки незапланованої вагітності у жінок

Як і очікувалося, ті, хто отримував семаглутид, втратили значну кількість ваги – в середньому 13,7% від початкової маси тіла. Ті, хто отримував плацебо, втратили 3,2% від початкової ваги.

Основним результатом дослідження стала зміна стандартного показника під назвою WOMAC – він оцінює біль, фізичне функціонування та скутість за 100-бальною шкалою. Ті, хто отримував семаглутид, мали середнє зниження на 41,7 бала, а ті, хто вживав плацебо, – на 27,5 бала.

Семаглутид контролює рівень цукру в крові, пригнічує тягу до їжі та знижує апетит. Але він також має інші ефекти – знижує ризик серцевого нападу, інсульту або смерті від серцево-судинних захворювань у людей із недугами серця, а також знижує ризик ускладнень з боку нирок.

Крім того, наразі тривають клінічні випробування, які перевіряють ефект семаглутиду при лікуванні хвороб Паркінсона та Альцгеймера, депресії та шизофренії.

Однією з потенційних причин того, чому семаглутид допоміг людям з остеоартритом колінного суглоба, є його здатність пригнічувати запалення – центральний фактор у різноманітних захворюваннях, зокрема ожирінні та остеоартриті.

Донедавна дослідники вважали, що остеоартроз колінного суглоба є механічною проблемою: хрящ зношується, природна амортизація навколо колінного суглоба руйнується, а люди з надмірною вагою мають вищий ризик, оскільки їхні суглоби мають більше навантаження.

Але що довше вчені вивчали артрит, то більше схилялися до того, що механічне пошкодження може бути не єдиним фактором.

"Біль здавався непропорційним шкоді, яка насправді спостерігалася у пацієнтів. І він виникає не лише тому, що хрящ, який є над кісткою, зношується.

При артриті оболонка тонкого краю хряща, що розташований над кісткою, запалюється і посилає сигнали болю в спинний мозок. Сама кістка також сприяє виникненню болю", – сказав доктор Фелсон.

Тепер, завдяки новому дослідженню, вчені знайшли спосіб лікувати як механічну проблему, спричинену надмірною вагою, так і інші фактори – за допомогою лише одного дуже дорогого препарату.

Тепер дослідники свивчити безпосередній вплив семаглутиду на суглоб, щоб розробити дешевші препарати, які матимуть такий самий ефект.

Раніше вчені виявили, що препарати від ожиріння Ozempic і Wegovy можуть знизити ризик розвитку 10 видів раку.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Рекомендуємо не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря.