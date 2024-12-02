Популярний харчовий загусник може провокувати діабет 2 типу – дослідження

Каррагінан – харчова добавка E407, яку часто додають до м’яса, сиру, молочних продуктів та їхніх замінників – може бути пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі BMC Medicine, пише IFLScience.

Каррагінан використовується ще з 1950-х років як загусник та емульгатор.

Раніше дослідження на тваринах показували, що ця речовина може викликати запалення кишківника, виразки та підвищення рівня цукру в крові. Але вплив каррагінау на людей залишався малодослідженим.

Тепер науковці провели експеримент за участю 20 молодих чоловіків. Учасникам протягом двох тижнів додавали до раціону або плацебо, або дозу каррагінану, яка у 2-3 рази перевищувала середнє щоденне споживання в США.

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За такий короткий час дослідники вже побачили зміни: у тих, хто отримував каррагінан, підвищилася проникність кишківника, що свідчить про запалення. Науковці пояснюють, що це може з часом призводити до хронічних хвороб, як-от діабет 2 типу.

В учасники з вищою вагою помітили меншу чутливість до інсуліну – гормону, який допомагає контролювати рівень цукру в крові. Це перший сигнал, що може призводити до розвитку діабету. У цієї категорії також виявили ознаки запалення у крові та мозку, зокрема в гіпоталамусі, який контролює апетит та обмін речовин.

Діабет 2 типу вражає майже кожного десятого дорослого у світі, і дедалі частіше діагностується у молодих людей. Особливо ризикують люди з надмірною вагою та віком 45+. Зниження чутливості до інсуліну – це перший крок до можливого розвитку хвороби.

Науковці наголошують, що потрібні додаткові дослідження. Ця робота охопила лише молодих чоловіків, тому не ясно, як каррагінан впливає на жінок чи людей старшого віку.

"Можливо, наші учасники були надто здоровими, щоб побачити всі негативні наслідки каррагінану. Але в старших чи людей із зайвою вагою ці ефекти можуть проявлятися сильніше", – пояснив професор Норберт Стефан.