Як дожити до 100 років? Вчені хочуть розгадати секрет довголіття за допомогою стовбурових клітин

Вчені вважають, що люди, які дожили до 100 років, мають дивовижну здатність відновлюватися після травм і хвороб. Наприклад, один довгожитель двічі перехворів на іспанський грип та COVID-19.

Щоб розгадати секрет довголіття, дослідники створили перепрограмовані стовбурові клітини з крові столітніх людей і планують поділитися ними зі своїми колегами, пише Nature.

Одна з теорій припускає, що довгожителі мають генетичну структуру, яка захищає їх від хвороб. Однак перевірити її досить складно. Люди такого віку зустрічаються досить рідко, тому зразки їхньої крові та шкіри є дуже цінним ресурсом.

Біолог Джорджа Мерфі зі Школи медицини Чобаняна та Аведісяна Бостонського університету та його колеги вирішили створити банк клітин столітніх людей, якими могли б користуватися науковці.

Вони співпрацювали із Томом Перлзом, лікарем-геріатром, який керує найбільшим дослідженням людей віком від 100 років – New England Centenarian Study. під час нього вчені шукали столітніх людей у списках виборців у США, у статтях та в установах довгострокового догляду. Багато з них були раді взяти участь у дослідженні, бо "розуміють свою особливість".

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Учасникам проводили оцінювання їхніх когнітивних і фізичних здібностей, а також у них брали зразки крові. Багато довгожителів були когнітивно здоровими й піклувалися про себе.

Близько у 30 столітніх людей дослідники виділили клітини крові й повернули їх до плюрипотентного стану – з якого вони могли перетворитися на будь-який тип клітин в організмі.

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (іПСК) втрачають багато аспектів свого "віку" в процесі реверсії (повернення до початкової форми) без зміни генетичного коду. Це дозволяє дослідникам використовувати ці клітини для вивчення генетичних факторів старіння.

Однією з ознак старіння є те, що клітини втрачають деякі механізми контролю якості, які беруть участь у виробництві білків, що може сприяти виникненню захворювань.

Експерименти вже проводяться. Зокрема, вчені вже виростили нейрони зі столітніх іПСК.

Ще неопубліковані результати свідчать про те, що нейрони, отримані від столітніх людей, були "тихішими" й не залучали механізми контролю в нормальних умовах – порівняно з нейронами молодших людей. Але коли з’являвся стресовий фактор, у довгожителів ефективно запускалися ці процеси, й нейрони швидко відокремлювали погані білки від хороших з більшою інтенсивністю.

Інша група науковців створила 3D-моделі мозку при хворобі Альцгеймера, використовуючи клітини столітніх людей. Вони порівняли їх з моделями, створеними з клітин 60-річних.

За словами невролога з Гарвардської медичної школи Ду Йон Кіма, у попередніх дослідженнях вчені виявили, що клітини мозку довгожителів мають високий рівень генів, пов'язаних із захистом від хвороби Альцгеймера.

Науковці сподіваються використовувати ці клітини для розробки інших типів, пов'язаних зі старінням, як-от клітини печінки, м'язів і кишківника, або навіть мініорганів.

Нагадаємо, вчені припустили, що люди, які живуть в районах з великою кількістю парків та садів, на клітинному рівні старішають повільніше за інших.