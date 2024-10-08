Дослідники розповіли, які шанси на довголіття мають сучасні діти. Спойлер: невисокі

Вчені вважають, що етап підвищення тривалості життя для людей призупинився

Масштабний аналіз даних про смертність населення світу продемонстрував, що швидке підвищення тривалості життя, якого досягли в XX столітті, різко сповільнилося.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Aging, пише The Guardian.

У ході роботи група науковців зібрали статистичні дані США, Гонконгу, Японії, Південної Кореї, Австралії, Франції, Італії, Швейцарії, Швеції та Іспанії.

У більшості країн вчені зафіксували сповільнення тривалості життя, натомість у США ці показники навіть скоротилися.

Застій фіксують у порівнянні з "революцією довголіття" XX століття, спричиненою прогресом у галузі охорони здоров’я та медицини.

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За попередні 2000 років очікувана тривалість життя збільшувалася приблизно на один рік за кожне століття чи два. Водночас у XX-му сторіччі кожного десятиліття люди "отримували" додаткові три роки життя.

Через це деякі дослідники бралися припускати, що більшість людей, які народилися після 2000-го року, доживуть до свого сторіччя.

Однак в 1990 році професор епідеміології та біостатистики в Університеті Іллінойсу (США) Джей Ольшанскі разом зі своїми колегами заперечили цю ідею. За їхніми словами, люди досягають біологічного максимуму приблизно у 85 років.

Цей підхід до розуміння очікуваного віку людства підтвердився в нещодавньому дослідженні. Науковці виявили, що середня тривалість життя в регіонах, де фіксували найбільше випадків довголіття, зросла лише на 6,5 року у період між 2019 та 2019 роками.

Через це, вважають вчені, нещодавно народжені там дівчата мають лише 5,1% шансів дожити до 100 років. Хлопчики мають ще меншу ймовірність довголіття – 1,8%.

"Ми показали, що ера швидкого збільшення тривалості людського життя закінчилася, як ми і передбачали", – сказав Джей Ольшанскі.

За словами науковця, для досягнення чергової "революції довголіття" потрібні радикальні методи лікування, які уповільнять старіння – найбільший фактор ризику багатьох захворювань.

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Автори дослідження вважають, що причина призупинення збільшення тривалості життя також криється в особливостях медичних досягнень. Якщо раніше наукові дослідження та практика були зосереджені на порятунку немовлят, дітей і жінок дітородного віку, то тепер – "ми рятуємо людей у віці 60, 70, 80 і 90 років".

"Щоб тривалість життя знову зросла, нам потрібен новий підхід, зосереджений на профілактиці захворювань.

Геронаука (наука про біологію старіння – ред.) зосереджується на покращенні здоров’я шляхом лікування основних біологічних процесів старіння, які лежать в основі практично всіх захворювань, що погіршують якість нашого життя або вбивають нас", – говорить Стівен Остад, професор здорового старіння в Університеті Бірмінгема (США), який не брав участі в дослідженні.

На думку Стівена Остада, прогноз щодо подальшого поступового уповільнення довголіття "передчасний".

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що два роки пандемії COVID-19 зупинила стабільне збільшення тривалості життя людей по всьому світові, який раніше фіксували протягом десятиліття.