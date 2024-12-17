Як мистецтво впливає на здоров'я: вчені назвали 5 ефектів

Науковці виявили, що культура й мистецтво, зокрема сценічне, корисні для фізичного і психічного здоров'я людей.

За словами вчених, відвідування мистецьких заходів або участь у культурній діяльності хоча б раз на кілька місяців допомагає "зменшити відчуття болю, слабкості та депресії".

Про це йдеться у першому британському дослідженні, проведеному на замовлення уряду, яке кількісно оцінило вплив мистецтва на здоров'я, пише The Guardian.

"Участь у перформативному мистецтві, як-от п'єси, мюзикли й балет, та особливо у музичних заходах пов'язані зі зниженням рівня депресії та болю, а також покращенням якості життя", – каже співавтор дослідження Метью Белл з компанії Frontier Economics.

Працівниця ВООЗ Дейзі Фанкур також зазначила, що залучення до мистецтва має різноманітний вплив на здоров'я. Серед імовірних позитивних ефектів науковиця виділяє такі:

РЕКЛАМА:

підтримка когнітивного розвитку;

зменшення симптомів психічних захворювань і поліпшення самопочуття;

зменшення болю і стресу;

подолання відчуття самотності;

підтримання фізичної працездатності.

"Залучення до мистецтва може допомогти зменшити непотрібний тиск на систему охорони здоров'я, допомагаючи людям залишатися фізично активними та соціально залученими, а також зменшити потребу в стаціонарному лікуванні у медзакладах та будинках для людей похилого віку", – каже Дейзі Фанкур.

Також дослідники підрахували, що культура приносить британцям 8 мільярдів фунтів стерлінгів (417 мільярдів гривень) на рік, підвищуючи продуктивність громадян та поліпшуючи якість їхнього життя.

Команда зібрала дані про 13 різних груп британців, чиє самопочуття покращилося, коли вони брали участь у мистецьких заходах.

Наприклад, люди віком від 65 років, які щотижня протягом трьох місяців відвідували уроки малювання в місцевому музеї, отримали фінансову вигоду (в середньому по 1310 фунтів стерлінгів або по 69 640 грн), оскільки краще почувалися й рідше відвідували свого терапевта.

Аналогічне дослідження серед молодих людей віком 18-28 років показало, що ті, хто брав участь в музичних або театральних заходах, почувалися щасливішими й відчували більше сенсу в житті.

Зрештою, вчені дійшли висновку, що інвестиції в мистецтво можуть бути не лише цінними для системи охорони здоров'я як частина програми профілактики захворювань, а й економічно вигідними.

"Будь-які скорочення фінансування у сфері мистецтва повинні розглядатися як ризик для громадського здоров'я з індивідуальними та суспільними економічними наслідками", – підсумувала команда.

Дослідження стало результатом співпраці між Frontier Economics та Центром співпраці Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань мистецтва та здоров'я, що базується в Університетському коледжі Лондона.

Читайте також : СПЕЦПРОЄКТ Як мистецтво допомагає під час війни. Історії трьох митців

Нагадаємо, раніше вчені назвали активності, які допоможуть підвищити швидкість роботи мозку.