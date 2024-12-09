Вчені з'ясували, що музика може змінювати емоційний тон спогадів: деталі

Спогади, пов'язані з музикою, часто мають прив'язку до подій з минулого. Під час прослуховування музики активізуються ділянки мозку, відповідальні за емоції та пам’ять.

Але команда вчених встановила, що музика також може змінити вже наявні спогади. Науковці припускають, що завдяки музиці можна впоратися з важкими спогадами, повідомляє Neuroscience News.

Те, що саундтреки здатні змінити сприйняття сцен у фільмах, відомо давно. Але чи може музика внести нові емоційні елементи у сформований спогад? Щоб з’ясувати це, науковці провели триденний експеримент.

У перший день учасники вивчали напам’ять серію коротких, емоційно нейтральних історій.

Наступного дня вони згадували ці історії, слухаючи позитивну чи тривожну музику або тишу. Під час прослуховування вчені фіксували мозкову активність учасників.

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В останній день їх попросили знову пригадати історії, але цього разу без музики.

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Коли учасники слухали емоційно насичену музику, пригадуючи нейтральні історії, вони з більшою ймовірністю включали в оповідь нові емоційні елементи, які відповідали настрою музики. Наприклад, нейтральні історії, згадувані з позитивною музикою на тлі, пізніше запам’яталися як більш позитивні, навіть коли музика вже не звучала.

Вчені вирішили також зафіксувати активність мозку під час пригадування історії під музику. Науковці побачили посилення активності в мигдалеподібному тілі та гіпокампі – областях, відповідальних за обробку емоційної пам’яті. Ось чому пісня, пов’язана з важливою життєвою подією, може здатися такою потужною – вона одночасно активує зони обробки емоцій і пам’яті.

Дослідники також побачили докази міцного зв'язку між частинами мозку, що обробляють емоційну пам'ять і залучені до візуальної сенсорної обробки. Це свідчить про те, що музика може вносити емоційні деталі в спогади, поки учасники візуально уявляють історії.

"Негативні спогади у людей з депресією чи посттравматичним стресовим мають велику силу. Ретельно підібрана музика може допомогти переосмислити ці спогади в більш позитивному ключі та зменшити їхній негативний емоційний вплив з часом.

Це також відкриває нові можливості для вивчення музичних втручань при лікуванні депресії та інших психічних розладів", – зауважили вчені.

Науковці зауважують, що музика, яку ви слухаєте під час повсякденних справ, може непомітно впливати на те, як ви пам’ятаєте ці події в майбутньому.