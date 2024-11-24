Як підвищити швидкість роботи мозку? Вчені розкрили простий секрет

Щоденна фізична активність, незалежно від її виду чи інтенсивності, підвищує швидкість роботи мозку.

Позитивний ефект для когнітивних здібностей мають навіть звичайні повсякденні дії, як-от прогулянки під час зустрічі з друзями, прибирання чи вигулювання собаки.

Про це йдеться в дослідженні команди науковців з Медичного коледжу штату Пенсильванія (США), яке опублікували в Annals of Behavioral Medicine, пише Medical News Today.

Раніше науковці з’ясували, що для когнітивного здоров’я корисні вправи помірної та високої інтенсивності. В новій роботі дослідники вирішили перевірити, чи мають подібну користь для мозку повсякденні справи.

Протягом семи днів учасники дослідження проходили по п’ять опитувань у мобільних застосунках. Вони розповідали про свою фізичну активність і проходили тестування когнітивних здібностей.

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В одній грі залучені люди шукали однакові символи на екрані. Їх просили знайти та торкнутися знака, який відповідає показаному на крані. У застосунку підраховували середній час виконання завдання за результатами 12 раундів гри.

Цей вид тестування виявив, що після всіх видів фізичної активності швидкість роботи мозку покращилася.

У другій грі учасників просили пригадати і відтворити розташування трьох крапок у сітці. Після чотирьох раундів програма обчислювала точність і визначала середній бал.

У ході цього аналізу дослідники оцінювали робочу пам’ять. Вони виявили, що після фізичної активності учасники дійсно відповідали швидше, але неточно.

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Дослідження показало, що навіть звичайні повсякденні дії, незалежно від інтенсивності, можуть забезпечити покращення розумової реакції.

"Це підкреслює нашу віру в те, що будь-який рух – це загалом добре", – сказав доктор медичних наук і спортивний невролог Верног Вільямс, який не брав участі в дослідженні.

За словами автора-кореспондента з пенсільванського коледжу Джонатана Г. Хакуна, з віком швидкість обробки когнітивних процесів у людини сповільнюється на 15 мілісекунд на рік.

Учасники дослідження, які мали щоденну фізичну активність, продемонстрували збільшення швидкості на приблизно 60 мілісекунд, що відповідає відновленню когнітивної обробки за 4 роки.

Врног Вільямс пояснив, що під час вправ помірної та високої інтенсивності вивільняються хімічні речовини, корисні для когнітивного здоров’я. Водночас існує концепція, згідно з якою, фізична активність покращує когнітивні функції завдяки збільшенню кровотоку та зменшенню артеріального тиску.

Щодо короткочасного збільшення швидкості обробки інформації, то Вільямс припустив існування зв’язку між посиленням кровотоку до лобової частки мозку.

Крім того, причина покращення швидкості обробки може бути викликана загальною пильністю, яка підвищується під час фізичної активності.

Раніше вчені заявили, що розкрили ще один секрет довголіття.