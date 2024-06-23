Вчені назвали перший ефективний препарат для лікування обструктивного апное сну

Дослідники довели дієвість тирзепатиду для лікування синдрому обструктивного апное сну. Препарат, який досі використовували при діабеті 2-го типу, є першим ефективним лікарським засобом для терапії цієї недуги.

Синдром обструктивного апное сну – розлад, що характеризується повторюваними епізодами нерегулярного дихання внаслідок повної або часткової блокади верхніх дихальних шляхів. Він може призвести до зниження рівня кисню в крові, а також підвищення ризику серцево-судинних ускладнень, як-от гіпертонії, пише MedicalXpress.

Дослідники з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провели всесвітнє передове дослідження, результати якого опубліковані в New England Journal of Medicine. Вони підкреслюють потенціал тирзепатиду для покращення якості життя людей, що страждають від синдрому обструктивного апное сну.

"Це дослідження знаменує важливу віху в лікуванні синдрому обструктивного апное сну – воно пропонує новий багатообіцяючий терапевтичний варіант, який усуває як респіраторні, так і метаболічні ускладнення від недуги", – каже Атул Малхотра, доктор медичних наук, провідний автор дослідження, професор медицини Школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

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Нещодавні дослідження, які провів учений, свідчать, що кількість пацієнтів із цим синдромом у всьому світі наближається до 936 мільйонів.

У третій фазі досліджень дієвості тирзепатиду взяли участь 469 учасників з дев’яти країн із помірним та важким обструктивним апное сну, в яких діагностовано клінічне ожиріння.

Пацієнтам вводили 10 або 15 мг препарату шляхом ін’єкції або плацебо. Вплив тирзепатиду оцінювали протягом 52 тижнів. Дослідники виявили, що тирзепатид призвів до значного зменшення кількості перерв дихання під час сну, що є ключовим показником, який використовується для вимірювання тяжкості недуги.

Це покращення було набагато більшим, ніж те, яке спостерігали в учасників, які отримували плацебо.

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Крім того, медикаментозна терапія покращила інші аспекти, пов’язані з обструктивним апное сну, як-от зменшення факторів ризику серцево-судинних захворювань і зниженням маси тіла. Найпоширенішим побічним ефектом, про який повідомляли учасники, були легкі проблеми зі шлунком.

"Історично лікування цього синдрому передбачало використання пристроїв під час сну, як-от апарат штучної вентиляції легень, для полегшення труднощів з диханням і симптомів.

Нове медикаментозне лікування пропонує більш доступну альтернативу для осіб, які не переносять або не дотримуються існуючої терапії. Тирзепатид також може впливати на конкретні основні механізми апное уві сні, що потенційно призводить до більш персоналізованого та ефективного лікування", – пояснює доктор Малхотра.

Він додає, що медикаментозна терапія синдрому є значним прогресом у цій галузі.

Надалі вчені планують провести клінічні випробування щодо вивчення довгострокових ефектів тирзепатиду.