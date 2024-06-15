Вчені виявили імунний біомаркер, який допомагає виявити рак яєчників за роки до появи симптомів

Дослідники оголосили про відкриття нового імунного біомаркера, який може сприяти ранньому виявленню раку яєчників високого ступеня злоякісності і порятунку життів.

Висновки науковців з Дитячої лікарні Філадельфії опубліковані в журналі Cell Reports Medicine, пише Medical Xpress.

Рак яєчників високого ступеня злоякісності посідає п’яту за частотністю сходинку серед причин смертності від раку серед жінок. У понад 90% жінок цю недугу діагностують, коли хвороба досягла пізніх стадій і вже поширилася. Це створює серйозні терапевтичні складнощі.

Рак яєчників добре піддається лікуванню, якщо його виявити на ранній стадії. Однак тести на звичайні біомаркери не можуть виявити ранні мікроскопічні метастатичні ураження, які часто розвиваються в фаллопієвих трубах.

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Але відкриття нового імунного біомаркера може докорінно змінити ситуацію.

"Ми вважаємо, що наші висновки можуть кардинально змінити правила гри", – каже Лі, доктор філософії, основний викладач Центру обчислювальної та геномної медицини при Дитячій лікарні Філадельфії.

У цьому дослідженні вчені проаналізували Т-клітинні рецептори (TCR) у майже 500 зразках крові пацієнтів із раком яєчників, а також у здорових пацієнтів.

TCR – це білки, що містяться в Т-клітинах (типі імунних клітин, які розпізнають чужорідні речовини та зв’язуються з ними).

Аналіз дослідження показав, що на ранніх стадіях, приблизно за два-чотири роки до діагностики більшості випадків раку яєчників високого ступеня злоякісності, більш здорова імунна система реагує значно сильніше, виробляючи вимірюваний біомаркер.

Таким чином, дослідники прийшли до висновку, що відстеження захворювання до зміни імунної відповіді організму дозволяє проводити ранні втручання в лікування.

Дослідники також відзначили, що необхідні додаткові дослідження, щоб допомогти в розробці діагностичного тесту, достатньо чутливого для виявлення нового імунного біомаркера.

Вони передбачають, що це тестування зможе стати доповненням до поточних затверджених протоколів скринінгу раку яєчників високого ступеня злоякісності.

Нагадаємо, вчені розробили алгоритм ШІ, який визначає походження ракових метастазів.