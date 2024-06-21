ВООЗ попередила про підробки препарату для схуднення типу Ozempic: їх виявили у трьох країнах

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що у деяких країнах поширюють підробки препаратів від діабету типу Ozempic, які використовують для схуднення.

Сфальсифіковані ін’єкції можуть зашкодити здоров’ю, пишуть Reuters та BBC.

Наразі відомо про три партії підробок семаглутіду – дієвої речовини препаратів Ozempic, Wegovy та Mounjaro. Їх виявили у жовтні 2023 року в Бразилії та Великій Британії, а також в грудні 2023 року – у США.

У ВООЗ повідомили, що підроблені препарати із семаглутідом можуть бути шкідливими для здоров’я. Якщо вони не мають необхідних сировинних компонентів, то можуть призвести до ускладнень, зокрема, неконтрольованого рівня глюкози у крові або проблем із вагою.

"Пацієнтам, які використовують ці препарати, варто купляти їх за рецептами ліцензованих лікарів та уникати придбання у незнайомих або неперевірених місцях, наприклад, тих, які можна знайти в Інтернеті", – йдеться у заяві ВООЗ.

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Фармкомпанії Novo Nordisk та Eli Lilly подали позови до суду на кілька компаній з вимогою припинити продаж продуктів, які містять активні інгредієнти тирзепатід і семаглутід, що використовуються у їхніх популярних препаратах для лікування діабету та схуднення.

Семаглутід допомагає людям з діабетом 2-го типу контролювати кількість цукру в крові. Його ін’єкція пригнічує почуття голоду, тому багато людей використовують препарати на основі семаглутіду для схуднення.

Ця речовина не є рекомендовано ВООЗ для лікування діабету через її високу вартість. Однак організація працює над створенням посібника з використання агоністів GLP-1 (ліки, які допомагають контролювати рівень глюкози у крові) для лікування ожиріння.

Препарат Ozempic в Україні зареєстрований, проте офіційно на територію країни його не завозили.

У Держлікслужбі попереджали про велику кількість незареєстрованих сайтів, що пропонують такі ліки. Вони є найбільшим джерелом неякісних і фальсифікованих препаратів, які ввезли контрабандисти, тому купувати їх там категорично не рекомендовано.

Водночас препарат Wegovy в Україні не реєстрували.

Нагадаємо, вчені виявили, що популярні препарати проти діабету та ожиріння можуть спричинити параліч шлунка.

Водночас інше дослідження показало, що семаглутід може знизити ризик інфаркту, інсульту або смерті від серцево-судинних захворювань на 20%.