Рак "молодшає": науковці виявили, що онкологія все частіше вражає людей віком від 25 до 49 років

Науковці проаналізували інформацію про понад 23 мільйони випадків раку в США

Науковці встановили, що за останні два десятиліття ризики захворіти на 17 із 34 поширених видів раку збільшилися серед людей віком від 25 до 49 років.

У ході дослідження, результати якого опублікували в Lancet Public Health, вчені Американського онкологічного товариства проаналізували медичні записи понад 23 мільйонів пацієнтів з діагностованим раком, пише The Washington Post.

Також група науковців вивчила понад 7 мільйонів випадків смертей, спричинених онкологічними захворюваннями у період з січня 2000 року по грудень 2019 у США.

Їм вдалося виявити тенденцію "омолодження" раку: захворювання все частіше вражає людей, які народилися в період з 1981 по 1996 роки.

Молодші покоління почали більше хворіти на рак підшлункової залози, нирок, яєчок і матки.

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Серед молодих людей також зріс рівень смертності від злоякісних новоутворень жовчного міхура, печінки, а також колоректального раку.

"Це викликає занепокоєння", – сказав провідний автор дослідження Ахмедін Джемаль.

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На думку науковців, збереження цієї тенденції серед молодих людей може "зупинити або звести нанівець" прогрес у зниженні смертності від раку за останні кілька десятиліть.

Загалом люди віком до 50 років становлять меншість у кількості хворих на рак. Водночас, на думку авторів дослідження, ситуація викликає занепокоєння через старіння населення планети.

Достеменно не відомо, які причини призвели до підвищення кількості випадків онкологічних захворювань та смерті від раку серед молодого покоління. Однак науковці припускають, що цьому можуть сприяти:

Однак дослідники виявили і позитивні зміни, що стосуються зниження рівня раку шийки матки серед молодих жінок. Це пояснюють наслідками вакцинації проти вірусу папіломи людини – головної причини онкології цього виду.

За словами дослідників, також зменшилася кількість захворювань, пов’язаних із курінням: раку легенів, гортані та плоскоклітинного раку стравоходу (хоча цей прогрес дещо сповільнився серед наймолодших вікових груп).

Науковці вважають, що зростання рівня раку серед молодих поколінь підкреслює потребу в подальших дослідженнях для точного визначення причини та планування профілактики, а також розробки кращих скринінгових тестів, які допоможуть виявити рак у молодих людей на ранньому етапі розвитку.

Зростання показників захворюваності також ставить питання про те, що відбувається з молодшими пацієнтами, які пережили онкологію.

"З’являться молоді люди, які перенесли рак, на яких цей діагноз значно вплинув біологічно, фізично та психологічно. І це матиме ланцюговий ефект у нашому суспільстві", – сказала Елізабет Комен, онкологиня з раку молочної залози та ад’юнкт-професорка.

Раніше науковці знайшли метод "перекрити паливо" для ракових клітин без шкоди для здорових тканин поруч.