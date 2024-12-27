У США вчені помітили звʼязок між COVID-19 у вагітних та ризиком аутизму у дітей: звідки це припущення

Науковці Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вважають, що захворювання вагітних на COVID-19 під час пандемії могло підвищити ризик розвитку аутизму у їхніх дітей.

Про результати дослідження, яке поки що не було опубліковане, розповіла дитяча інфекціоністка Карін Нільсен у коментарі виданню Bloomberg.

Нільсен та її колеги дослідили стан здоров’я дітей, які народилися в період пандемії у 2020 році. Команда вчених дійшла висновку, що внутрішньоутробний вплив вірусу міг збільшити ризики розладів аутичного спектра (РАС) у малюків.

"Щось дійсно відбувається. Ми не хочемо лякати світ, але наші дані свідчать саме про це", – каже Нільсен.

Карін Нільсен почала працювати над цим дослідженням у 2020 році, коли помітила, що багато вагітних із SARS-CoV-2 потребували термінових кесарських розтинів та перебували у відділеннях для "важких" пацієнтів. Дехто з інфікованих породіль навіть помирав.

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Тоді Нільсен якраз закінчила досліджувати вплив інфекційної хвороби Зіка на ризик вроджених патологій у дітей і вирішила провести аналогічне дослідження щодо впливу SARS-CoV-2. Лікарка спостерігала за 250 жінками та їхніми дітьми.

Невдовзі після того, як учасниці дослідження почали народжувати, колеги Нільсен з дитячої лікарні Mattel при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі помітили незвичну кількість новонароджених, які потребували інтенсивної терапії.

Тоді дослідники проаналізували відеозаписи з дітьми під час тесту на загальну оцінку рухів (цей тест оцінює ранні моторні функції та часто використовується для оцінки ризику порушень нейророзвитку, зокрема церебрального паралічу). 14% із цих немовлят мали ознаки затримки розвитку.

Пізніше під час клінічних обстежень лікарі також отримали тривожні результати. 13 із 109 немовлят у віці 6-8 місяців, які народились у мам з COVID-інфекцією (тобто майже 12%), не були достатньо розвинені для свого віку. Водночас усі немовлята з контрольної групи, народжені до пандемії, мали "нормальний розвиток".

Потім до дослідження долучилися учасники з Лос-Анджелеса та Ріо-де-Жанейро. Команда зʼясувала, що 11,6% малюків, народжених від матерів з лабораторно підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2 під час вагітності, мали когнітивні, рухові або мовні проблеми, що вказують на затримку нейророзвитку.

Для порівняння, лише у 2 із 128 дітей із контрольної групи (1,6%) були виявлені такі ж проблеми.

Коли найстаршому з немовлят, чия мама хворіла на COVID-19 під час вагітності, виповнилося 28 місяців, дослідження виявило ще одну тривожну закономірність.

23 з 211 дітей (тобто майже 11%) отримали позитивний результат тесту на наявність РАС, хоча зазвичай поширеність аутизму у дітей з цієї ж вікової групи становить 1-2%.

А за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, аутизм діагностують приблизно в однієї дитини з 36 (або менш ніж у 3% дітей).

Попередні дослідження уже підтверджували, що вплив COVID-19 на дитину в утробі матері повʼязаний з підвищеним ризиком передчасного народження і вроджених вад серця. Водночас серед науковців немає одностайної думки про взаємозв’язок COVID-19 і аутизму.

Деякі дослідники отримують схожі результати, що й Карін Нільсен, а інші повідомляють про незначний або взагалі відсутній вплив COVID-19 на ризик аутизму у малюків.

Сама Нільсен каже, що не хоче викликати зайві страхи, адже причини аутизму досі не вивчені до кінця і висновки робити зарано.

Дослідження вчених ще тільки проходить рецензування перед публікацією. Окрім того, воно має відносно невелику вибірку (лише 250 пар "мама-дитина").

Лікарка із Массачусетської лікарні в Бостоні Андреа Едлоу сказала, що до подібних досліджень варто було б залучити понад 10 тисяч дітей. Але найближчим часом такі масштабні проєкти навряд чи будуть втілювати.

Вчені наголошують, що для повного розуміння наслідків впливу COVID-19 на плід в утробі матері можуть знадобитися десятиліття. Але навіть якщо зв'язок буде доведений, ймовірно, вирішальну роль все одно відіграватиме генетика, додала лікарка Меді Хорніг.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розвіяли міф, що вакцинація викликає аутизм.