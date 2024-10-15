Знижує ризик смерті на 40%: вчені знайшли новий метод лікування раку шийки матки

Вчені розробили новий метод лікування раку шийки матки, який знижує ризик смерті на 40%. Це найбільше досягнення у боротьбі з захворюванням за останні 25 років.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Lancet, повідомляє The Guadian.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак шийки матки є четвертим за поширеністю онкологічним захворюванням серед жінок. Щороку у світі виявляють приблизно 660 тисяч нових випадків цього захворювання, 350 тисяч жінок від нього помирають.

Міжнародна група вчених під керівництвом фахівців з Університетського коледжу Лондона протягом 10 років тестувала новий метод лікування. У дослідженні брали участь 500 пацієнток з Великої Британії, Мексики, Індії, Італії та Бразилії.

Метод полягає у проведенні короткого курсу хімієтерапії перед хімієпроменевою терапією – стандартним методом лікування раку шийки матки.

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Результати випробування цього способу показали зниження ризику смерті від раку шийки матки на 40% і зниження ризику його повернення протягом щонайменше п'яти років на 35%.

За словами провідної авторки дослідження Мері МакКормак, це відкриття стало найбільш значним проривом у лікуванні раку шийки матки з 1999 року – з моменту впровадження хімієпроменевої терапії в 1999 році.

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"Будь-яке підвищення виживання онкохворих є важливим, особливо коли лікування добре переноситься і проводиться протягом відносно короткого часу, що дозволяє жінкам швидко повернутися до свого нормального життя", – зазначила вона.

Під час дослідження одна група лікувалася новим методом, який складався з шести тижнів хімієтерапії карбоплатином і паклітакселом. Після цього була стандартна променева терапія та щотижневі хімієтерапія цисплатином і хімієпроменева терапія.

Друга група отримувала лише звичайну хімієтерапію.

Через п'ять років після лікування 80% жінок з першої групи були живими, у 72% рак не повернувся і не поширився на інші органи.

У групі стандартного лікування 72% пацієнток були живі, у 64% – рак не повернувся і не поширився.

"Цей підхід – простий спосіб досягти позитивних змін, використовуючи наявні препарати, які є дешевими та схваленими для застосування.

Його вже використовують деякі онкологічні центри, і немає жодних причин не пропонувати цей метод усім пацієнткам, які проходять хімієпроменеву терапію, лікуючи цей вид раку", – зауважила МакКормак.

Нагадаємо, дослідження показало, що прості фізичні вправи під час проходження хімієтерапії зменшують випадки пошкодження нервів на 50-70%.