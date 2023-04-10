Що варто знати про онкозахворювання шийки матки та чи є життя у ремісії

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, рак шийки матки (РШМ) є четвертим найпоширенішим видом раку серед жінок у світі.

У 2020-му році на планеті зареєстрували 604 тис. нових випадків захворювання і 342 тис. смертей.

Близько 90% нових випадків і смертей у всьому світі у 2020 році сталися в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

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"Українська правда. Життя" розбиралася, що викликає це захворювання, як його попередити, вчасно виявити та лікувати.

Окрім того, ми пояснимо, як вірус папіломи людини, проти якого є вакцина, пов'язаний з раком шийки матки та спростуємо низку міфів про РШМ.

Розібратися нам допомогли акушер-гінеколог, лікар-онкогінеколог медичної мережі "Добробут" Роман Ісмаілов та завідувачка відділення малоінвазивної хірургії Київського онкоцентру, докторка медичних наук, онкогінекологиня Катерина Харченко.

Що таке рак шийки матки та як він виникає

Рак шийки матки – це тип раку, який виникає в клітинах шийки матки, зокрема в її нижній частині, яка з'єднується з піхвою, пояснюють в американському академічному медичному центрі Mayo Clinic

ДНК клітини містить інструкції, які вказують їй, що робити. Здорові клітини ростуть і розмножуються із потрібною швидкістю, і, зрештою, гинуть у встановлений час.

Онкопроцес починається, коли здорові клітини шийки матки починають мутувати. Мутації змушують клітини рости та розмножуватися безконтрольно. Аномальні клітини, що накопичуються, утворюють масу (пухлину). Ракові клітини проникають у сусідні тканини і можуть відриватися від пухлини, щоб поширюватися (метастазувати) в інших частинах тіла.

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Також занедбана пухлина може поширюватися на найближчі органи, а саме на пряму кишку та сечовий міхур.

Раку шийки матки зазвичай передує такий стан як дисплазія, коли на поверхні шийки матки виявляють клітини, які мають інакший вигляд, ніж типові. Дисплазія протікає безсимптомно, тому виявити її може лише лікар під час огляду.

Утім, дисплазія – це ще не рак. Вона може бути як легкою, так і важкою. У випадках легкої за пацієнтом спостерігають, бо зазвичай дисплазія може зникнути сама. При важкій – роблять висічення патологічної ділянки. При цьому шийка та матка після втручання продовжують функціонувати, і жінка може зачати та народити дитину. Якщо важку дисплазію не лікувати, вона зазвичай перетворюється на рак.

Не варто хвилюватися, коли гінеколог знайде на шийці матки у жінки якісь зміни. Наприклад, ектопію, яку в народі помилково називають ерозією шийки матки. Зазвичай ці зміни – природні, і вони не перетворяться на рак через рік чи навіть два. Головне – вчасно відвідувати лікаря, який буде спостерігати за змінами.

За даними ВООЗ, рак шийки матки у жінок з нормальною імунною системою може розвиватися від 15 до 20 років.

Як вірус папіломи людини пов'язаний з раком шийки матки

Професор Гаральд цур Гаузен продемонстрував зв'язок між вірусом папіломи людини (ВПЛ) і раком шийки матки. За свою роботу він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2008 році.

"Ці дослідження мали революційні наслідки. Була створена перша протиракова вакцина", – каже Катерина Харченко.

ВПЛ передається переважно статевим шляхом. Більшість людей інфікуються ним невдовзі після початку статевого життя.

За словами гінекологині-онкологині клініки Майо Крістіни Батлер, різні штами ВПЛ відіграють певну роль у спричиненні більшості випадків раку шийки матки.

"Під час контакту з ВПЛ імунна система зазвичай запобігає вірусу. Однак у невеликого відсотка людей вірус виживає роками, сприяючи процесу, який змушує деякі клітини шийки матки перетворюватися на ракові клітини", – пояснює Крістіна Батлер.

За даними ВООЗ, переважна більшість випадків раку шийки матки (понад 95%) викликана саме ВПЛ.

"Хоча більшість інфекцій ВПЛ проходять самі по собі, а більшість передракових уражень зникають спонтанно, для всіх жінок існує ризик того, що інфекція ВПЛ може стати хронічною, а передракові ураження прогресують до інвазивного раку шийки матки",– кажуть в організації.

Утім, у Mayo Clinic наголошують, що інші фактори також визначають, чи захворієте ви на рак шийки матки. Насамперед йдеться про навколишнє середовище та спосіб життя.

Симптоми раку шийки матки

Ані дисплазія, ані рання стадія раку шийки матки зазвичай не викликають жодних ознак чи симптомів.

"Тому єдиний шанс запобігати хворобі або хоча би "впіймати" її на початковій стадії – це відвідувати гінеколога принаймні раз на рік", – говорить Роман Ісмаілов.

Катерина Харченко розповідає, що до неї на прийом дуже часто приходять молоді жінки з раком шийки матки, які понад 5 років не відвідували гінеколога з різних причин.

"У кожної своя причина: "кар'єра – немає часу", "нічого не турбувало", "не веду статеве життя – навіщо мені перевірятися". Зазвичай кожний четвертий випадок РШМ виявляється у запущеній стадії. Хоча ця хвороба – це візуальна форма раку. Тобто її можна виявити на передраковій та ранній стадії і радикально пролікувати, щоб до цього більше не повертатися", – каже лікарка.

Ознаки та симптоми більш пізньої стадії раку шийки матки включають:

вагінальну кровотечу після статевого акту, між менструаціями або після менопаузи;

водянисті, кров’янисті виділення з піхви, які можуть бути рясними та мати неприємний запах;

тазовий біль або біль під час статевого акту.

За словами Романа Ісмаілова, у занедбаних випадках, коли рак вражає вже сусідні органи, у жінки можуть спостерігатися дизуричні розлади (проблеми сечовипускання) та проблеми з дефекацією.

"Дуже часто такі жінки йдуть, наприклад, до урологів. Утім, проблеми з сечовим міхуром можуть бути пов’язані з проростанням пухлини, яка попередньо розвивалася на шийці матки", – говорить лікар.

Як діагностують рак шийки матки

Скринінг на рак шийки матки, який треба проходити раз на рік при відсутності симптомів, включає:

кольпоскопію: огляд піхви та шийки матки за допомогою оптичного приладу;

цитологію (ПАП-тест): вискріб з піхвової частини шийки матки і цервікального каналу;

тест на вірус папіломи людини;

УЗД.

Катерина Харченко вважає, що найважливішими є ПАП-тест та тест на ВПЛ. Огляд на кріслі та УЗД можна вважати лише додатковими методами.

"У світі є тільки два тести для скринінгу РШМ. Це ПАП-тест (мазок на цитологію) і тест на ВПЛ. Або їхнє поєднання – котестинг. Інші методи (ані кольпоскопія, ані УЗД, ані аналіз на різні інфекції) не мають жодного стосунку до скринінгу РШМ", – каже вона.

З 2014 року виходять дослідження, які доводять, що аналіз на ВПЛ як метод первинного скринінгу є найбільш ефективним та економічно вигідним.

Другим діагностичним етапом є біопсія шийки матки – видалення шматка ураженої тканини і його подальше дослідження для підтвердження онкодіагнозу.

Процедура не є частиною обов’язкового скринінгу і призначається тільки тоді, коли для неї є покази.

"Якщо у пацієнтки погані кольпоскопічна картина і цитологічне дослідження, призначається біопсія. Лише результати біопсії є підставою поставити людині онкологічний діагноз", – говорить Роман Ісмаілов.

Від результатів біопсії залежить подальше лікування пацієнтки. Також при підозрі на онкодіагноз лікар може призначити магнітно-резонансну та комп’ютерну томографію з контрастуванням, щоб визначити поширення пухлини та зрозуміти, чи наявне метастазування.

Як лікують рак шийки матки та чи можливе статеве життя після ремісії

Після того, як пацієнтка пройде необхідну діагностику, їй запропонують лікування залежно від стадії та виду раку.

Як і інші онкозахворювання, рак шийки матки лікується за допомогою операції (видалення шийки матки, матки, іноді яєчників, лімфовузлів і частини піхви), променевої терапії (як зовнішньої, так і внутрішньої) та хімієтерапії. Іноді буває достатньо одного або двох з цих видів лікувань, а іноді треба залучити всі.

Якщо лікування пройшло успішно, жінка виходить у ремісію, однак мусить періодично відвідувати лікаря та робити контрольні дослідження. Перші два роки – кожні 3 місяці, наступні 5 років – раз на 6 місяців, а далі – раз на рік.

Перевірятися необхідно для запобігання рецидиву – повторної появи раку.

"Майже третина пацієнток (28-30%) мають рецидиви після успішного лікування. 80% з них стаються у перші два роки після ремісії. Виживаність після рецидиву складає 27%, і це у випадку місцевого рецидиву без віддалених метастазів", – говорить Роман Ісмаілов.

Чи можливе статеве життя після лікування раку шийки матки, особливо радикального, яке передбачає видалення певних органів?

"Лікар-гінеколог часто має бути і психологом. Мої пацієнтки іноді кажуть, що після операції з видалення матки "перестануть бути жінками". Це повна маячня. По-перше, ані матка, ані шийка при статевому акті не задіяні та ніякої ролі в цьому не грають. Все відбувається у піхві, яка після операції залишається. По-друге, чоловік під час сексу не відчуває, є у жінки матка чи немає. Єдине "завдання" матки – це дітонародження", – каже Роман Ісмаілов.

Катерина Харченко спростовує ще один міф про секс після видалення матки. Мовляв, жінка після такої операції не може отримати оргазм.

"Оргазм відбувається завдяки нервовим імпульсам, що передаються від геніталій до головного мозку. Він настає при стимуляції ерогенних зон – ними можуть бути різні частини тіла, і у кожної людини вони індивідуальні. За відчуття під час сексу відповідають кілька нервів (не один і не два).

Оргазм відчуватиметься по-різному залежно від того, які нерви задіяні. Після операцій оргазм ви точно зможете відчути. Тому що перетнути всі нерви, що відповідають за нього, практично неможливо",– пояснює лікарка.

Що треба знати про вакцинацію проти вірусу папіломи людини

Ризик розвитку раку шийки матки можна зменшити, регулярно проходячи скринінг та вакцинувавшись проти ВПЛ.

У 2020-му році ВООЗ оприлюднила стратегію, згідно з якою до 2050-го року у світі можна попередити понад 40% нових випадків захворювання на РШМ та 5 млн пов’язаних з ним смертей. 194 країни світу взяли на себе зобов’язання викорінити цей вид раку до 2030 року.

Глобальна стратегія щодо прискорення ліквідації раку шийки матки окреслює три ключові кроки: вакцинацію, скринінг і лікування.

"Усунення будь-якого раку колись здавалося нездійсненною мрією, але тепер у нас є економічно ефективні, засновані на доказах інструменти, щоб втілити цю мрію в реальність", – казав генеральний директор ВООЗ д-р Тедрос Гебрейесус.

Якщо не вживати додаткових заходів, очікується, що щорічна кількість нових випадків раку шийки матки зросте з 570 тис. до 700 тис. у період між 2018 і 2030 роками, а щорічна кількість смертей зросте з 311 тис. до 400 тис.

Утім, стратегія ВООЗ була запущена в складний час. Пандемія COVID-19 створила проблеми для запобігання смертей від раку.

В Україні проблеми для вчасного виявлення РШМ створює війна, через яку чимало жінок не мають доступу до медичної допомоги.

Також у нас не впроваджена державна програма вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

"Ліквідація раку шийки матки буде можлива тільки при поєднанні вакцинації та скринінгу, бажано з тестуванням на ВПЛ", – вважає Катерина Харченко.

Роман Ісмаілов також вважає, що РШМ – контрольована хвороба, протидіяти якій можна за допомогою вакцинації.

"У розвинених країнах Європи, зокрема у Данії і Швеції на національному рівні вакцинують дівчаток та хлопчиків проти ВПЛ. Робиться це до початку статевого життя. Цей вірус може викликати не лише рак шийки матки, а й рак анального каналу, статевого члена та ротоглотки", – каже лікар.

За словами лікарів існують три типи вакцин проти ВПЛ.

"Будь-яка вакцинація зазвичай сприймається суспільством неоднозначно. Але вакцинація є дієвим методом запобігання виникнення тієї чи іншої хвороби. Особливо важливо, що у випадку вакцинації від ВПЛ ми фактично говоримо про запобігання онкологічному захворюванню", – говорить Катерина Харченко.

Яна Осадча, "УП. Життя"