Фізичні вправи під час хіміотерапії можуть запобігти пошкодженню нервів – дослідження

Медики, які лікують рак, шукають способи, як покращити якість життя пацієнтів після одужання

Вчені виявили, що прості фізичні вправи під час проходження хіміотерапії зменшуть випадки пошкодження нервів на 50-70%.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі JAMA Internal Medicine, пише MedicalXpress.

Медики, які лікують рак, звертають увагу не лише на те, як врятувати людину від смерті, а й на якість її життя після одужання.

Однак, багато препаратів проти раку – від хіміотерапії до сучасних імунотерапій – можуть пошкоджувати нерви. Деякі з них, наприклад, оксаліплатин або вінка-алкалоїди, викликають у 70-90% пацієнтів біль, проблеми з рівновагою або відчуття оніміння, печіння чи поколювання.

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Ці симптоми можуть бути дуже виснажливими і часто не зникають після лікування недуги. Вони стають хронічними у 50% випадків.

Дослідники виявили, що спеціальні вправи під час лікування раку можуть запобігти пошкодженню нервів у багатьох випадках.

У дослідженні взяли участь 158 пацієнтів з раком, які проходили лікування оксаліплатином або вінка-алкалоїдами. Пацієнтів випадковим чином розділили на три групи.

Перша група отримала стандартне лікування. Інші дві групи протягом всієї хіміотерапії двічі на тиждень виконували вправи. Кожне тренування тривало від 15 до 30 хвилин. Одна з цих груп виконувала вправи на балансування на нестабільній поверхні. Інша – тренувалася на вібраційній платформі.

Регулярні обстеження протягом наступних п'яти років показали, що у першій групі приблизно вдвічі більше учасників зіштовхнулися з проблемами від пошкодження нервів, ніж у групах з вправами.

Крім того, фізична активність покращила якість життя пацієнтів, зменшила необхідність знижувати дози протиракових препаратів і знизила смертність протягом п'яти років після хіміотерапії.

"Протягом років було витрачено багато грошей на спроби зменшити випадки пошкодження нервів, пов'язаних із хіміотерапією, оскільки цей побічний ефект може змусити лікарів знижувати дози або припиняти лікування. Однак, медикаменти виявилися неефективними: вони не можуть запобігти або вилікувати це пошкодження нервів", – каже провідна авторка дослідження Фіона Штрекманн.

Вона підкреслює, що фізичні вправи є ефективним і дешевим методом лікування. Наразі вона та її команда працюють над розробкою рекомендацій для лікарень, щоб інтегрувати вправи у клінічну практику.

Із 2023 року триває дослідження у шести дитячих лікарнях Німеччини та Швейцарії, щоб запобігти сенсорним і моторним дисфункціям у дітей, які отримують нейротоксичну хіміотерапію.

"Потенціал фізичної активності значно недооцінюється", – каже Штрекманн.

Вона сподівається, що результати цього дослідження призведуть до збільшення кількості спортивних терапевтів у лікарнях.

Нагадаємо, нещодавно американські науковці повідомили, що розробили інструмент на основі штучного інтелекту, який в межах дослідження діагностував рак молочної залози майже зі 100% точністю.