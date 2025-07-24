Вакцинація без уколів: вчені знайшли неочікуваний спосіб застосування зубної нитки

Зубна нитка – не лише запорука здоров'я ротової порожнини, а й, можливо, майбутнє безін'єкційних щеплень. Вчені розробили інноваційний метод введення вакцин за допомогою спеціальної зубної нитки.

Результати дослідження, опубліковані у науковому журналі Nature Biomedical Engineering, свідчать, що зубна нитка, просочена компонентами вакцини (білками та неактивними вірусами), викликала імунну відповідь у мишей. Її наносили вздовж лінії ясен гризунів, пише Medical Xpress.

У рамках дослідження вчені протягом 28 днів чистили зуби мишам. Це було нелегко, адже одна людина мала обережно відтягнути мишачу щелепу донизу, тоді як інша займалася безпосередньо чищенням зубів ниткою.

Через місяць після останнього введення вакцини мишей піддали впливу смертельного штаму грипу. У результаті всі вакциновані гризуни вижили, тоді як невакциновані тварини померли.

Окрім того, у мишей, яким чистили зуби ниткою з вакциною, спостерігалася ширша імунна відповідь по всьому організму. Антитіла до грипу виявили у слині, калі та навіть у кістковому мозку.

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Наявність антитіл у останньому свідчить про те, що організм мишей виробив довготривалу імунну відповідь. Дослідники також спостерігали збільшення кількості Т-клітин – тип імунних клітин, що борються з інфекціями – у легенях та селезінці гризунів.

Щоб перевірити, чи може цей метод вакцинації бути ефективним і для людей, вчені провели наступний етап дослідження. Вони запропонували 27 здоровим добровольцям використовувати звичайну зубну нитку, але покриту харчовим барвником.

Результати показали, що в середньому барвник досягав ясен приблизно у 60% випадків.

"Ці результати підтверджують, що вакцинація за допомогою зубної нитки є простою безголковою стратегією, яка покращує потрапляння вакцини та активацію імунітету, порівняно з існуючими методами імунізації слизових оболонок", – йдеться у дослідженні.

Вчені кажуть, одна з найважливіших переваг нового підходу полягає в тому, що він може стати справжнім порятунком для тих, хто боїться уколів та голок. Завдяки безін'єкційному методу, вакцинація стане доступнішою та комфортнішою.

Крім того, вакцини на основі зубної нитки не потребуватимуть спеціального транспортування та зберігання за низьких температур. Їх можна буде легко доставляти поштою, що буде корисним для швидкої масової вакцинації під час пандемій.