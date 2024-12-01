Чи є зв'язок між щоденним рівнем тестостерону та сексуальним бажанням чоловіків? Відповідь учених

Вищий рівень тестостерону не означає, що чоловіки мають більший сексуальний потяг.

Такого висновку дійшли вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, Національного науково-дослідного інституту в Польщі, Університету штату Нью-Йорк і Університету Чикаго.

Їхнє дослідження опублікували в журналі Proceedings of the Royal Society B, пише MedicalXpress.

Поширеною є думка, що через підвищення рівня тестостерону чоловіки відчувають сильніше сексуальне бажання. Цей висновок може здаватися логічним, адже тестостерон зазвичай асоціюється з маскулінністю чоловіків.

Однак раніше вчені не дослідчували, чи справді рівень тестостерону є рушієм сексуального бажання чоловіка.

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Тепер, щоб з’ясувати це, науковці відібрали 41 дорослого добровольця чоловічої статі віком від 18 до 26 років із різним статусом стосунків – 27 неодружених і 14, які мали партнера.

У них протягом 31 дня брали зразки слини для вимірювання рівня тестостерону. Крім того, протягом місяця учасники дослідження описували у щоденнику свій ступінь сексуального бажання, а також інші думки, пов’язані з залицянням, побаченнями чи стосунками сексуального характеру.

Попередні дослідження показали, що рівні тестостерону коливаються у відповідь на повсякденні дії, як-от сексуальна поведінка, ступінь втоми та навіть їжу. Однак, зважаючи на особливості процесу вироблення тестостерону в організмі, вплив цих чинників помітний аж через три дні.

З огляду на це, вчені проаналізували дані експерименту. Вони не змогли знайти жодного зв’язку між рівнем тестостерону та ступенем сексуального бажання чоловіка у певний день.

За словами науковців, їхнє дослідження підтвердило попередні висновки про те, що сексуальне бажання чоловіків потребує лише порогової кількості тестостерону.

Однак дослідники все ж виявили відмінності в змінах рівня тестостерону у самотніх чоловіків і тих, хто перебував у стосунках. Так, у дні, коли неодружені чоловіки спілкувалися з потенційними партнерами, концентрація тестостерону в їхній крові була вищою – це свідчить про те, що для пошуку партнера вони докладали більше зусиль.

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