Страждаєте після розставання? Вчені ймовірно знайшли спосіб впоратися з емоційним болем

Вчені стверджують, що стимуляція мозку струмом може допомогти впоратися з розставанням

Емоційний біль від розриву стосунків може бути настільки сильним, що навіть має власну клінічну назву – синдром любовної травми. Вчені виявили, що впоратися з ним може допомогти лише кілька хвилин стимуляції мозку струмом на день.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Journal of Psychiatric Research, повідомляє The Guardian.

В експерименті брали участь 36 добровольців із синдромом любовної травми. Їх розділили на три групи, кожна з яких протягом п’яти днів носила гарнітуру транскраніальної стимуляції постійним струмом – її застосовували по 20 хвилин двічі на день.

У першої групи струм був спрямований на дорсолатеральну префронтальну кору (DLPFC), у другої – на вентролатеральну префронтальну кору, у третьої навушники були вимкнені. Обидві області мозку, які стимулювали, беруть участь у регуляції емоцій.

Синдром любовної травми може викликати емоційний дистрес, депресію, тривогу, безсоння, перепади настрою, нав'язливі думки, підвищений ризик суїциду, а також почуття невпевненості, безпорадності та провини.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження показало, що стимуляція струмом значно зменшила симптоми цього синдрому та понизила тривожність. Однак стимуляція DLPFC виявилася ефективнішою, ніж стимуляція VLPFC.

Через місяць після припинення лікування добровольці все ще відчували себе краще.

Автори дослідження планують повторити свій експеримент у більших масштабах.

Нагадаємо, науковці виявили шість різних біологічних підтипів ("біотипів") депресії завдяки візуалізації мозку та штучному інтелекту.