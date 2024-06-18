Допомогли ШІ та візуалізація мозку: вчені виявили шість підтипів депресії
Науковці виявили шість різних біологічних підтипів ("біотипів") депресії. Це зробили завдяки візуалізації мозку та штучному інтелекту.
Відкриття допомогло їм зрозуміти, чому лікування депресії за стандартними схемами не завжди є успішним, пише MedicalXpress.
У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine, вчені стверджують, що близько 30% пацієнтів з цим діагнозом мають так звану стійку до лікування депресію – тобто різні види ліків або терапії не покращили їхні симптоми.
Наразі лікарі призначають антидепресанти методом проб і помилок, тому можуть знадобитися місяці чи роки, щоб знайти ефективний препарат.
Команда вчених проаналізувала дані 801 учасника дослідження, у яких раніше діагностували депресію або тривогу. Науковці використали функціональну МРТ – технологію візуалізації для вимірювання активності мозку.
Вони просканували мозок добровольців у стані спокою та коли вони виконували різні завдання, спрямовані на перевірку їхніх когнітивного та емоційного функціонування. Учені звузили свій пошук до кількох ділянок мозку, що відіграють роль у депресії.
Далі науковці використали штучний інтелект, який провів кластерний аналіз. В досліджуваних областях мозку вони отримали шість різних моделей активності.
Вчені випадковим чином обрали 250 учасників для прийому одного з трьох поширених антидепресантів або поведінкової бесіди.
Пацієнти з першим підтипом, який характеризується надмірною активністю в когнітивних областях мозку, відчували найкращу реакцію на антидепресант венлафаксин порівняно з тими, хто має інші біотипи.
Учасники, що мали вищий рівень активності серед ділянок, пов’язаних з депресією та вирішенням проблем, відзначали покращення після поведінкової розмовної терапії.
Люди, які мали нижчий рівень активності в спокої в мозковому контурі, який контролює увагу, не помічали зменшення симптомів за допомогою розмовної терапії.
"Наскільки нам відомо, це перший раз, коли ми змогли продемонструвати, що депресію можна пояснити різними порушеннями у функціонуванні мозку.
По суті, це демонстрація підходу персоналізованої медицини до психічного здоров’я, заснованого на об’єктивних показниках функції мозку", – пояснила авторка дослідження, професорка психіатрії Стенфордського медичного центру точного психічного здоров’я Ліанн Вільямс.
Один із шести біотипів, виявлених у дослідженні, не показав помітних відмінностей активності мозку в зображених регіонах від активності людей без депресії. Тож вчені припускають, що знають ще не весь спектр біології мозку, який лежить в основі депресії.