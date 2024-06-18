Допомогли ШІ та візуалізація мозку: вчені виявили шість підтипів депресії

Вчені з'ясували, чому лікування депресії за стандартними схемами не завжди є успішним

Науковці виявили шість різних біологічних підтипів ("біотипів") депресії. Це зробили завдяки візуалізації мозку та штучному інтелекту.

Відкриття допомогло їм зрозуміти, чому лікування депресії за стандартними схемами не завжди є успішним, пише MedicalXpress.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine, вчені стверджують, що близько 30% пацієнтів з цим діагнозом мають так звану стійку до лікування депресію – тобто різні види ліків або терапії не покращили їхні симптоми.

Наразі лікарі призначають антидепресанти методом проб і помилок, тому можуть знадобитися місяці чи роки, щоб знайти ефективний препарат.

Схема активностей мозку у пацієнтів з різними біотипами депресії Nature Medicine

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Команда вчених проаналізувала дані 801 учасника дослідження, у яких раніше діагностували депресію або тривогу. Науковці використали функціональну МРТ – технологію візуалізації для вимірювання активності мозку.

Вони просканували мозок добровольців у стані спокою та коли вони виконували різні завдання, спрямовані на перевірку їхніх когнітивного та емоційного функціонування. Учені звузили свій пошук до кількох ділянок мозку, що відіграють роль у депресії.

Далі науковці використали штучний інтелект, який провів кластерний аналіз. В досліджуваних областях мозку вони отримали шість різних моделей активності.

Вчені випадковим чином обрали 250 учасників для прийому одного з трьох поширених антидепресантів або поведінкової бесіди.

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Пацієнти з першим підтипом, який характеризується надмірною активністю в когнітивних областях мозку, відчували найкращу реакцію на антидепресант венлафаксин порівняно з тими, хто має інші біотипи.

Учасники, що мали вищий рівень активності серед ділянок, пов’язаних з депресією та вирішенням проблем, відзначали покращення після поведінкової розмовної терапії.

Люди, які мали нижчий рівень активності в спокої в мозковому контурі, який контролює увагу, не помічали зменшення симптомів за допомогою розмовної терапії.

"Наскільки нам відомо, це перший раз, коли ми змогли продемонструвати, що депресію можна пояснити різними порушеннями у функціонуванні мозку.

По суті, це демонстрація підходу персоналізованої медицини до психічного здоров’я, заснованого на об’єктивних показниках функції мозку", – пояснила авторка дослідження, професорка психіатрії Стенфордського медичного центру точного психічного здоров’я Ліанн Вільямс.

Один із шести біотипів, виявлених у дослідженні, не показав помітних відмінностей активності мозку в зображених регіонах від активності людей без депресії. Тож вчені припускають, що знають ще не весь спектр біології мозку, який лежить в основі депресії.