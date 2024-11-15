Вчені розробили систему, яка "розпізнає" залишки пухлини в мозку: кажуть, достатньо 10 секунд

Вчені створили ШІ-систему для виявлення залишків пухлини у головному мозку

Команда науковців зі США розробила діагностичну систему Fast Glioma, яка під час проведення операції за 10 секунд може визначити, чи залишилися в мозку частини ракової пухлини, які потребують видалення. Її створили на основі штучного інтелекту.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому у науковому журналі Nature, пише Science Daily.

За словами фахівців, під час оперативного втручання нейрохірургам рідко вдається видалити пухлину повністю. Фрагменти, що залишаються, називають "залишковою пухлиною".

Зазвичай її не помічають, оскільки хірурги не в змозі відрізнити її від здорових ділянок мозку.

Нейрохірург та доктор медичних наук Тодд Холлон каже, що нова технологія покращує лікування пацієнтів, у яких виявили дифузну гліому – злоякісну агресивну пухлину головного мозку.

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Медики використовують різні методи, щоб знайти цю "залишкову пухлину". Наприклад, роблять МРТ чи застосовують флуоресцентний препарат. Однак його можна використовувати не для всіх типів пухлин.

Зрештою дослідники вирішили з’ясувати, чи допоможе їм у виявленні залишків пухлини штучний інтелект. Вони проаналізували зразки тканин, взяті у 220 пацієнтів, яким видалили дифузну гліому низького або високого ступеня злоякісності.

Fast Glioma виявила і розрахувала, скільки пухлини залишилося із середньою точністю у приблизно 92%.

Результати дослідження свідчать, що ШІ-технологія пропустила залишкову пухлину з високим ризиком лише у 3,8% випадків. Натомість з використанням традиційних методів "промахів" було більше – майже 25%.

"Ця модель є інноваційним відходом від існуючих хірургічних методів завдяки швидкому виявленню пухлинної інфільтрації з мікроскопічною роздільною здатністю за допомогою ШІ, що значно знижує ризик відсутності залишкової пухлини", – сказав співавтор дослідження Шон Херві-Джампер, доктор медичних наук, професор нейрохірургії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (США).

За словами Тодда Холлона, Fast Glioma працює швидше та точніше, ніж поточні стандартні методи. Крім того, її можна використовувати для діагностики інших пухлин головного мозку у дітей та дорослих.

Як працює Fast Glioma

Fast Glioma поєднує у собі дві потужні технології – мікроскопічну оптичну візуалізацію та штучний інтелект.

Система "розпізнає" зразки пухлин за допомогою стимульованої раманівської гістології – методу швидкої оптичної візуалізації з високою роздільною здатністю, розробленого в Університеті Мюнхена (Німеччина).

Водночас ШІ може класифікувати зображення, виступати в ролі чат-ботів, відповідати на електронні листи та генерувати зображення з текстових описів.

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