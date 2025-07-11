Роботи-хірурги самостійно провели операції на органах свиней: які результати експерименту

Вчені випробували роботів-хірургів, які успішно провели операції на органах мертвих свиней без сторонньої допомоги. Вони були трохи повільнішими за людей, але менш різкими, та адаптовувалися до анатомічних особливостей.

Результати експерименту опублікували у науковому журналі Science Robotics, пише The Guardian.

Команда під керівництвом експертів з Університету Джона Гопкінса в Балтіморі (США) провела 8 операцій на органах свиней зі 100% успішністю.

Технологія, що дозволяє роботам працювати зі складними м'якими тканинами, як-от жовчний міхур, базується на тому ж типі комп'ютеризованих нейронних мереж, які лежать в основі ChatGPT або Google Gemini.

Роботів-хірургів навчали на відеозаписах, на яких медики проводили операції на органах мертвих свиней.

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У ході випробувань роботи витратили трохи більше ніж п'ять хвилин на виконання 17-крокової операції. Зокрема, вони здійснили відсікання органу від печінки, накладення шести затискачів у певному порядку та видалення жовчного міхура.

В середньому, під час кожної операції роботи 6 разів виправляли хід втручання.

"У попередній роботі ми змогли виконати деякі хірургічні завдання, як-от накладання швів. Те, що ми зробили цього разу, – це справді повна процедура. Ми провели її на восьми жовчних міхурах, де робот зміг точно виконати кріплення та відсікання органу без будь-якого втручання людини", – розповів співавтор дослідження Аксель Крігер.

Роботи виявилися дещо повільнішими за справжніх хірургів, але їхні рухи були менш різкими. Вони також могли просити різні інструменти та адаптуватися до анатомічних особливостей.

За словами експерта з роботохірургії Джона МакГрата, який не брав участь у дослідженні, до впровадження автономної хірургії ще далеко. Проте він вважає, що у майбутньому хірурги зможуть одночасно контролювати кілька робототехнічних операцій, які будуть більш точними та менше пошкоджуватимуть навколишні структури.

Однак фахівець застеріг, що експерименти на органах мертвих свиней не перевіряють здатність роботів реагувати на рухи, дихання та кровообіг пацієнта, а також на випадкові травми, дим від припікання або рідину на об'єктиві камери.

Нагадаємо, вчені розробили систему, яка "розпізнає" залишки пухлини в мозку. Їй для цього достатньо 10 секунд.