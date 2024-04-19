Високий кров’яний тиск підвищує ризик розвитку міоми матки – вчені

Жінки з діагнозом гіпертензія – захворювання, основним симптомом якого є систематичне підвищення артеріального тиску – мають підвищений ризик розвитку міоми (фіброміоми) матки.

Натомість у пацієнток, які вживають антигіпертензивні препарати, цей ризик нижчий. Про це йдеться у дослідженні американських вчених, опублікуваному у науковому журналі JAMA Network, пише Medical News Today.

Як зазначають у Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (The National Health Service, NHS) міома – це доброякісне новоутворення у матці. Найчастіше вони розвиваються у жінок віком від 30 до 50 років.

Вони можуть навіть не підозрювати, що мають міому, адже часто утворення "не подає жодних сигналів". Серед симптомів, які можуть вказувати на міому: рясні та болючі менструації, кровотечі, болі внизу живота чи в попереку, а також часте сечовипускання та навіть закрепи.

"Одним з найцікавіших результатів цього дослідження є те, що лікування антигіпертензивними препаратами знижує ризик встановлення діагнозу міоми матки", – розповів доктор Вівек Бхалла, доцент медицини Стенфордського університету (Каліфорнія, США).

Дослідження свідчить про те, що фактори, які викликають високий кров'яний тиск, можуть пошкоджувати гладкі м'язові клітини матки і таким чином призвести до розвитку фіброміоми. З іншого боку, новоутворення в матці також може підвищувати кров'яний тиск.

Бхалла припускає, що зв'язок між гіпертонією та фіброміомою може бути двостороннім, але дані свідчать про те, що високий кров'яний тиск може бути причиною розвитку цієї доброякісної пухлини.

Високий кров'яний тиск може бути причиною розвитку цієї доброякісної пухлини Ian Hooton

Також вчені дійшли висновку, що між гіпертензією та міомами є певна схожість. Зокрема, вони обидва є досить поширеними, включають зміни у гладких м’язових клітинах та частіше зустрічаються у людей африканського походження.

"Фіброміома – це одна із причин, чому важливо знати свій кров'яний тиск, а також за потреби його пролікувати. Ми починаємо розуміти, що артеріальний тиск в різних системах органів так само важливий як серце", – зауважила Ніколь Вайнберг, кардіологиня з каліфорнійського Центру здоров’я Святого Джона.

За словами науковців, деякі ліки від артеріального тиску можуть допомогти запобігти виникненню міоми. Проте як саме – поки не з’ясували, бо усі вони діють по-різному.

"Антигіпертензивні препарати можуть знижувати артеріальний тиск і, можливо, ризик атеросклерозу та/або пошкодження гладких м'язів артерій, які забезпечують кровопостачання матки", – пояснив Бхалла.

Деякі експерти стверджують, що необхідно провести більше досліджень, перш ніж ці висновки матимуть клінічне значення.

Зокрема, акушер-гінеколог медичного центру Memorial Care Orange Coast у Каліфорнії висловив думку, що слід зосередитися на вивченні механізмів дії антигіпертензивних препаратів, щоб зрозуміти, як вони можуть впливати на розвиток фіброміоми.

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