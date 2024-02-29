Реалістичні та природні: вчені створили очні протези за допомогою 3D-принтера

Науковці винайшли технологію створення очних протезів за допомогою 3D-принтера. Вони виглядають реалістично та природно.

Завдяки цьому пацієнти, які мають очні вади, почуваються комфортно і долають невпевненість у собі, пише Live Science.

Результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Nature, свідчать, що на виготовлення таких протезів достатньо 90 хвилин, а носити їх можна протягом 5-10 років.

Для порівняння, вручну кваліфікований технік або окуліст працює над подібним протезом упродовж восьми годин.

Вчені запевняють: технологія 3D-друку може допомогти вісьмом мільйонам людей, які через дефекти або втрату ока потребують принаймні одного протезу.

"Пацієнти тривожаться через носіння протезів і не хочуть, щоб інші це помічали. Ці "очі" реалістичні, тож можуть допомогти їм брати більше участі у суспільному житті", – сказав Йоганн Райнхард, провідний автор дослідження і науковий співробітник Інституту досліджень комп'ютерної графіки Фраунгофера в Німеччині.

Очні протези, які виготовили за новою технологією Науковий журнал Nature

За словами Райнхарда, вже 200 дорослих пацієнтів очної лікарні Мурфілдс (MEH) в Лондоні мають протези такого типу.

Як виготовляють очний протез на 3D-принтері?

Спочатку створюють спеціальні зображення порожньої очної ямки пацієнта та здорового ока. Потім їх обробляють і використовують для креслень. Дані відправляють у лабораторію 3D-друку.



Зазвичай цей процес займає близько 90 хвилин, але його можна пришвидшити, якщо друкувати кілька протезів одночасно, каже Райнхард. Після того їх вставляють людині – процедура займає від 15 до 30 хвилин.

Дослідники зазначають, протези точно повторюють колір, розмір і структуру здорового ока пацієнта. Також вони добре відтворюють райдужну оболонку й очний білок.

"Пластикові очі" треба змінювати кожних 5-10 років, адже матеріал, з якого вони виготовлені, зношується. Крім того, око розфарбовують вручну, тож існує ймовірність, що наступні протези, виготовлені для тієї самої людини, можуть відрізнятися за виглядом і формою.

Близько 80% дорослих, які потребують протезу, теоретично можуть його отримати. Однак, за словами Райнхарда, не можливо покрити всі запити, адже у деяких людей очна ямка має складну форму, до якої комп’ютерові складно підібрати зручний протез.

Також потрібно провести низку додаткових досліджень, щоб з’ясувати, чи можна такі протези застосовувати дітям.

Зараз команда науковців зосередилася на вивченні ефективності 3D-надрукованих очей у 40 пацієнтів. Їхні дані порівнюють із тими, хто має протези, виготовлені вручну.

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