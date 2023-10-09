В Україні з’явився перелік виробництв з виготовлення протезів: чим він корисний

На сайті державного Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики з’явилася інформація про підприємства, які виробляють протези, ортези та ортопедичне взуття.
Про це повідомили у Мінсоцполітики.
За допомогою дашборду можна дізнатися про розташування підприємств та їхні контактні дані, а також фільтрувати дані за регіоном, районом чи територіальною громадою.
Також доступна інформація про те, наскільки завантажене обране підприємство, його спроможність виготовлення протезів верхніх та нижніх кінцівок.
|За допомогою дашборду можна дізнатися про розташування підприємств та їхні контактні дані
"Відтепер, обираючи протезне підприємство, будь-хто може онлайн перевірити його завантаженість. Ця інформація дозволить зрозуміти, чи доведеться чекати у черзі на протезування", – зазначила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.
Підприємства, які виробляють протези, також можуть подати свої дані на дашборд, заповнивши форму.
У відомстві наголошують, щоб отримати протез безкоштовно, не потрібно чекати встановлення інвалідності, збирати кошти та їхати за кордон: держава забезпечує протезом кожного, хто його потребує.
"Безоплатно протези можуть отримати не лише військові, а й цивільні громадяни, які постраждали внаслідок воєнних дій. Для військових гранична вартість протеза, яку покриває держава, втричі вища. Максимальна компенсація вартості – 2 млн грн. Ця сума дозволяє гарантувати високу функціональність протеза", – кажуть у міністерстві.
Наразі в Україні працює близько 50 протезно-ортопедичних підприємств, які внесені до Реєстру Держлікслужби як виробники медичних виробів, що відповідають умовам технічних регламентів.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомляло про те, що допоміжні засоби реабілітації (ДЗР) тепер можна отримати безоплатно без оформлення інвалідності та проходження медично-соціальної експертизи (МСЕК). Однак для цього мають бути сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Наразі такі пілотні проєкти працюють у 19 лікарнях.
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