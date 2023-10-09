В Україні з’явився перелік виробництв з виготовлення протезів: чим він корисний

На сайті державного Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики з’явилася інформація про підприємства, які виробляють протези, ортези та ортопедичне взуття.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

За допомогою дашборду можна дізнатися про розташування підприємств та їхні контактні дані, а також фільтрувати дані за регіоном, районом чи територіальною громадою.

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Також доступна інформація про те, наскільки завантажене обране підприємство, його спроможність виготовлення протезів верхніх та нижніх кінцівок.

За допомогою дашборду можна дізнатися про розташування підприємств та їхні контактні дані

"Відтепер, обираючи протезне підприємство, будь-хто може онлайн перевірити його завантаженість. Ця інформація дозволить зрозуміти, чи доведеться чекати у черзі на протезування", – зазначила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Підприємства, які виробляють протези, також можуть подати свої дані на дашборд, заповнивши форму.

У відомстві наголошують, щоб отримати протез безкоштовно, не потрібно чекати встановлення інвалідності, збирати кошти та їхати за кордон: держава забезпечує протезом кожного, хто його потребує.

"Безоплатно протези можуть отримати не лише військові, а й цивільні громадяни, які постраждали внаслідок воєнних дій. Для військових гранична вартість протеза, яку покриває держава, втричі вища. Максимальна компенсація вартості – 2 млн грн. Ця сума дозволяє гарантувати високу функціональність протеза", – кажуть у міністерстві.

Наразі в Україні працює близько 50 протезно-ортопедичних підприємств, які внесені до Реєстру Держлікслужби як виробники медичних виробів, що відповідають умовам технічних регламентів.

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Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомляло про те, що допоміжні засоби реабілітації (ДЗР) тепер можна отримати безоплатно без оформлення інвалідності та проходження медично-соціальної експертизи (МСЕК). Однак для цього мають бути сформовані мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Наразі такі пілотні проєкти працюють у 19 лікарнях.