Вчені з'ясували, що зубні щітки та душові лійки є розсадниками вірусів. Але чи шкодять вони людям?

Вчені виявили, що зубні щітки та душові лійки є джерелом вірусів – чи варто хвилюватися

Ванні кімнати – джерело біорізноманіття. Частина мікроорганізмів, які їх "населяють", поки незнайома навіть для науки.

Нещодавно вчені з’ясували, що зубні щітки та душові лійки є розсадниками вірусів. Однак чи варто через це хвилюватися?

Про це йдеться у дослідженні групи американських вчених, опублікованому в науковому журналі Frontiers in Microbiomes, пише IFLScience.

Бактеріофаги – це крихітні віруси, які інфікують бактерії. Вони не становлять загрози для людей, а тому є маловивченими.

Щоб заповнити цю прогалину, вчені з Північно-Західного університету (штат Іллінойс) дослідили 34 зубні щітки та 96 душові насадки.

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Вони знайшли геноми 614 вірусів, еквівалентних видам. Однак лише 22 з них були повними через труднощі вивчення поверхонь.

"Кількість вірусів, які ми знайшли, абсолютно шалена", – зазначила співавторка дослідження Еріка Хартманн.

За її словами, про велику кількість знайдених вірусів наука знає дуже мало, а багато з них взагалі є невідомими.

"Дивовижно, скільки невикористаного біорізноманіття є навколо нас. І навіть не потрібно далеко ходити, щоб знайти його – воно прямо у нас під носом", – додала науковиця.

Бактеріофаги полюють на бактерії, які можуть бути небезпечними для людини. Тому вони можуть приносити багато користі.

"Якщо подумати про приміщення, то на таких поверхнях, як столи та стіни, мікробам дуже важко жити. Вони віддають перевагу середовищу з водою. А де є вода? У наших душових лійках і на зубних щітках", – каже Хартманн.

Зважаючи на можливість аерозольного розпилення фекальних бактерій щоразу, коли хтось спускає воду в унітазі з відкритою кришкою, вологі місця у ванних кімнатах можуть бути "гарячими точками". Тому не дивно, що у місцях з більшим видовим різноманіттям бактерій, бактеріофагів було більше.

До того ж, між вірусами, знайденими у ванних кімнатах різних людей, було мало спільного – навіть серед тих, хто живе в одному місті. Більш ніж половину бактеріофагів знайшли лише в одному екземплярі.

"Кожна лійка для душу і кожна зубна щітка – як окремий острівець. Це лише підкреслює неймовірне розмаїття цих вірусів", – наголосила Еріка Хартманн.

Серед знайдених бактеріофагів найпоширенішими були мікобактеріофаги. Вони вражають мікобактерії, які є причиною деяких хронічних легеневих інфекцій і хвороб, зокрема туберкульозу і прокази.

Тому надмірна залежність від антимікробних засобів лише призводить до появи стійких бактерій. Екосистема, в якій бактеріофаги стримують найпоширеніші бактерії, є набагато здоровішою.

Нагадаємо, вчені порахували, що стійкість бактерій до антибіотиків здатна прямо або опосередковано стати причиною смерті понад 39 мільйонів людей до 2050 року.