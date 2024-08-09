Як пов’язані голод і діабет 2-го типу? Вчені дослідили розвиток хвороби у народжених під час Голодомору

Через 70 років після Голодомору 1932-1933 років, дорослі, які голодували в утробі матері, мали більш ніж удвічі вищі шанси розвитку цукрового діабету 2-го типу.

Про це йдеться у спільному дослідженні американських вчених та науковців Національної академії наук України, опублікованому в науковому журналі Science, пише MedicalXpress.

Цукровий діабет 2-го типу – це хронічне захворювання, за якого організм не може виробляти достатню кількість інсуліну або ефективно використовувати його.

Вчені дослідили понад 128 тисяч випадків діабету 2 типу, діагностованих у 2000-2008 роках серед понад 10,1 мільйона чоловіків і жінок, народжених між 1930 і 1938 роками.

В Україні на піку Голодомору в червні 1933 року в середньому помирали 28 тисяч людей на день – це 1167 смертей на годину або 19 за хвилину.

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Через голод очікувана тривалість життя народжених у 1933 році становила лише 7,2 року для дівчат і 4,3 року для хлопців.

Дослідження показало, що ризик розвитку діабету 2 типу у людей, які зазнали впливу голоду, коли їхні матері були на ранніх термінах вагітності, удвічі вищий, ніж у тих, хто отримував достатню кількість їжі.

Хоча учасники дослідження з діагностованим діабетом 2-го типу у 2000-2008 роках могли мати надлишкову вагу або ожиріння та інші фактори ризику захворювання, зв’язок із голодом був домінантним.

"Дослідження підкреслює необхідність створення комплексної системи та політики охорони здоров'я, яка б враховувала довготривалий вплив несприятливих умов у ранньому віці на здоров'я населення та на хронічні захворювання й психічне здоров'я.

Це усвідомлення має спонукати політиків і чиновників до проактивного підходу, щоб передбачувати зростання потреб у медичній допомозі серед населення, яке постраждало від національних катастроф", – зазначив Л. Х. Лумей, професор епідеміології Колумбійського інституту громадського здоров'я.

Крім того, результати дослідження підкреслюють важливість розробки методів запобігання повторенню подій, подібних до Голодомору.

"Тримісячна облога міста Маріуполь у 2022 році під час нинішньої війни в Україні з метою примусити населення до капітуляції голодом слугує нагадуванням про поточну і реальну небезпеку.

Блокада українських портів з метою запобігання експорту українського зерна до країн Африки та Азії, що розвиваються, збільшила небезпеку голоду для мільйонів людей в цих країнах", – наголосив Олег Воловина з Університету Північної Кароліни.

Нагадаємо, за даними ООН, у світі кожна четверта дитина до 5 років має настільки погане харчування, що воно може зашкодити її росту та мозку.