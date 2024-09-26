Є вдома у кожного: вчені назвали продукт, який може пришвидшити старіння

Надмірне споживання цукру призводить до таких проблем зі здоров'ям, як ожиріння та цукровий діабет 2-го типу. Тепер вчені з’ясували, що раціон з високим вмістом доданого цукру може прискорити старіння клітин.

Такого висновку дійшли науковці з Університету Каліфорнії (США) у своєму дослідженні, опублікованому в науковому журналі JAMA Network Open, пише Health.

"Цукор сам по собі є запальним агентом, а також тим, що викликає окислювальний стрес в організмі", – зауважила співавторка дослідження Дороті Чу.

Окислювальний стрес виникає, коли кількість вільних радикалів (нестабільних молекул, які утворюються внаслідок природних біохімічних процесів) в організмі перевищує антиоксиданти. Це спричиняє пошкодження клітин. Окислювальний стрес та запалення можуть прискорити біологічне старіння.

Науковці проаналізували дані, зібрані в рамках дослідження Національного інституту серця, легенів і крові США (NGHS), яке проводилося з 1987 по 1997 рік. Вони містили інформацію про серцево-судинне здоров'я білих і темношкірих дівчат у віці від 9 до 19 років.

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У період з 2015 по 2019 рік дослідники спостерігали за майже 350 учасницями, які проживали в Північній Каліфорнії.

Жінки повідомили інформацію про свій раціон, а також надали зразки слини, які вчені використали для аналізу їхнього біологічного віку.

Спочатку дослідники проаналізували харчування учасниць. Вони порівняли його із середземноморською дієтою та схемою харчування, що пов'язана з меншим ризиком хронічних захворювань.

Виявилося, що учасниці, які дотримувалися дієти, зазвичай мали нижчий біологічний вік.

Потім вчені проаналізували споживання цукру. Вони з’ясували, що в середньому жінки споживали понад 60 грамів цукру щодня. Щоденний надлишок цукру, який вони з'їдали або випивали, коливався від 3 до 316 грамів.

Тоді як Управління з продовольства і медикаментів США рекомендує людям, які споживають близько 2000 калорій на день, їсти та випивати не більш ніж 50 грамів доданого цукру – це будь-який цукор, який людина додає до їжі чи напоїв.

Також дослідники виявили, що через споживання доданого цукру клітини старішають швидше, ніж через вік – навіть в учасниць, які дотримувалися здорового харчування. Тобто з роками їхні клітини, швидше за все, будуть біологічно старішими, ніж сама людина.

Науковці припускають, що надлишок цукру відіграє значну роль в епігенетиці – тобто в тому, як спосіб життя та навколишнє середовище впливають на зміни, що залишають відбиток на генах.

Також через нього прискорюється глікування – процес, під час якого цукор у крові приєднується до білків, через що утворюються шкідливі речовини. Вони можуть спричиняти запалення й окислювальний стрес, що прискорює старіння клітин.

Однак є і хороша новина. Пошкодження, спричинені епігенетичними процесами, є оборотними. Відмова від 10 грамів доданого цукру на день з часом поверне біологічний годинник людини приблизно на 2,4 місяця назад.

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