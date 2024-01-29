Задля здоров'я дітей: у Британії хочуть заборонити продаж одноразових вейпів

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що уряд заборонить продаж одноразових вейпів, а також вжиє низку заходів, щоб зменшити кількість курців серед підлітків. Це запровадять на законодавчому рівні.

Про це повідомляє Reuters.

Куріння є однією з найбільших людських "вбивць" і причиною тисяч смертей. Уряд Британії б’є на сполох, адже зараз електронні пристрої для куріння використовують 9% дітей віком від 11 до 15 років.

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Саме тому у жовтні 2023 року Сунак сказав, що планує ухвалити закон, згідно з яким "будь-хто, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше, не зможе купувати тютюнові вироби протягом усього життя".

У Великій Британії заборонять продавати електронні пристрої для куріння. Фото: Lashkhidzetim/Depositphotos

Урядовці планують ввести обмеження на перелік смаків вейпу, а також змінити пакування та спосіб демонстрації електронних сигарет, щоб вони менше приваблювали підлітків.

"Поряд з нашим зобов'язанням не допустити легального продажу сигарет дітям, яким цього року виповнюється 15 років або молодше. Ці зміни залишать по собі довготривалий слід, захищаючи здоров'я наших дітей у довгостроковій перспективі", – сказав Сунак у заяві.

У суспільстві помилково вважають, що аби кинути курити звичайні цигарки, потрібно перейти на електронні. Однак у ВООЗ заявили, що вейпінг небезпечний для людей будь-якого віку, а особливо для підлітків та розвитку їхнього мозку. Куріння електронних пристроїв може викликати не тільки залежність, але й отруєння нікотином.

Політики переконані, що це не тільки збереже життя молодому поколінню британців, але й допоможе довкіллю: щотижня викидають п’ять мільйонів використаних одноразових вейпів.

Раніше ми розповідали, що підлітки, які користуються вейпом, більш схильні курити звичайні цигарки.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"