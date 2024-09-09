Чхати чи кашляти? Вчені знайшли нейрони, які відповідають за ці процеси

Вчені знайшли нейрони, які відповідають за кашель та чхання

Коли у відповідь на пилок або вірус починається чхання, а коли кашель? Вчені знайшли у мишей нейрони, які відповідають за ці реакції.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Cell, повідомляє Nature.

Чхання викликають нейрони у носі. Щоб з'ясувати, які саме, дослідники провели експеримент на мишах. Вони піддавали гризунів впливу різних сполук, кожна з яких активує певні типи іонних каналів – білкових комплексів, що містяться на поверхні клітин.

Змусила мишей чхати речовина під назвою BAM 8-22. Вона активує іонний канал MrgprC11. Тому дослідники припустили, що саме там ховається причина чхання.

Коли дослідники видалили MrgprC11 з підозрюваних нейронів, а потім заразили мишей грипом, ті захворіли, однак не чхали. Водночас миші продовжували реагувати на інфекцію кашлем.

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Потім за допомогою подібного методу дослідники досліджували "нейрони кашлю". Так вони знайшли набір нейронів у трахеї, які виділяють сигнальну хімічну речовину соматостатин.

За словами нейробіологині та співавторки дослідження Цинь Лю, віруси еволюціонують дуже швидко. Цим може пояснити, чому існують дві окремі системи, які здатні виявляти й виводити їх із дихальних шляхів.

Тепер науковці хочуть з'ясувати, що відбувається після того, як нейрони чхання та кашлю спрацьовують і подають сигнал мозку. Лю вважає, що, ймовірно, їхні сигнали надходять до центру управління диханням у мозку, де вони змінюють схему дихання, викликаючи кашель або чхання.

Наступним важливим завданням є з'ясувати, чи існують подібні набори нейронів у людини. Попередні дані свідчать, що так, але потрібні додаткові дослідження.

Отримані результати можуть стати поштовхом до нових вдосконалених методів лікування алергії та хронічного кашлю.

Нагадаємо, вчені дослідили 34 підтипи нейронів, пов’язаних із залежностями.