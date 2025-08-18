"Важливий крок уперед": вчені знайшли вісім нових генів, що пов'язані з шизофренією

Деякі з виявлених генів також пов'язані з іншими хворобами

Науковці виявили вісім нових генів, які пов’язані із шизофренією. Вони сподіваються, що відкриття покращить розуміння цієї хвороби та наблизить до створення ліків проти неї.

Проривне дослідження здійснили вчені Центру нейропсихіатричної генетики та геноміки при Кардіффському університеті (Велика Британія). Роботу опублікували в журналі Nature Communications, пише MedicalXpress.

У ході роботи науковці проаналізували генетичні дані понад 28 тисяч людей із шизофренією і більш ніж 103 тисяч учасників без цієї недуги. Крім того, вчені дослідили ДНК 3444 сімей, які мали родичів із шизофренією.

Автори роботи зосередилися на виявленні рідкісних мутацій у структурних генах – елементах ДНК, які кодують білки. Мутації в цих генах також значно частіше трапляються у хворих на шизофренію.

Дослідникам вдалося знайти два гени, порушення в яких мали вагомі генетичні докази зв’язку зі шизофренією – STAG1 та ZN136. Ще для шести генів – SLC6A1. KLC1, PCLO, ZMYND11, BSC2 та CGREF – знайшли більш помірковані докази зв’язку з цією хворобою.

Науковці припускають, що шизофренія може бути пов’язана зі змінами організації ДНК всередині клітина, а також із порушеннями у взаємодії клітин головного мозку через нейромедіатор – гамма-аміномасляну кислоту.

"Результати (дослідження – ред.) поглиблюють наше розуміння складної нейробіології шизофренії та наближають до просування у відкритті ліків, а також покращення терапії", – пояснила докторка філософії Софі Чик.

Дослідження також підтвердило наявність спільних генетичних джерел шизофренії та інших порушень неврологічного розвитку. Чотири з виявлених генів раніше пов’язували з розладом аутистичного спектра, епілепсією та порушеннями розвитку в дітей.

"Давно відомо, що рідкісні генетичні варіанти відіграють певну роль у [виникненні] шизофренії, але серйозною проблемою було встановлення конкретних генів, що пов’язані з цими мутаціями.

Розширення кількості генів, що пов’язані з рідкісними варіантами цього розладу, – важливий крок уперед", – додав провідний автор дослідження Елліотт Ріс.

Хоча створення нових методів лікування шизофренії – довгострокове завдання, результати роботи дають нову надію на розробку ліків і способів терапії в майбутньому.

