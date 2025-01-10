Невзаємне кохання чи психічний розлад? Що таке еротоманія та як її розпізнати

Що таке еротоманія та чи потребує цей стан лікування

Еротоманія – це рідкісний психічний розлад, при якому людина має нав'язливе переконання, що інша особа (часто знаменитість або людина вищого соціального статусу) закохана в неї, навіть попри відсутність доказів цієї закоханості.

Може здатися, що еротоманія подібна до невзаємної закоханості. Попри те, що обидва ці стани пов’язані з романтичними почуттями, вони відрізняються своїми проявами та наслідками.

"УП. Життя" використала Medical News Today, WebMD та Very Well mind, щоб дізнатися, чому виникає цей психічний розлад, як його розпізнати і чи потребує він лікування.

Еротоманія & невзаємне кохання: у чому різниця

Еротоманія – рідкісна форма параноїдального марення. Людина з цим розладом переконана, що інша людина закохана в неї.

Зазвичай об'єктом прихильності є недоступна особа з вищим соціальним статусом або знаменитість, яка, можливо, мало або зовсім не контактувала з тим, хто страждає на еротоманію.

РЕКЛАМА:

Еротомани не схильні сумніватися у своїх переконаннях, навіть якщо їм надають докази протилежного.

Натомість нерозділене кохання – це реальний, хоча й болючий досвід. Людина відчуває справжні почуття до іншої, але на них не відповідають взаємністю. При цьому вона розуміє та усвідомлює те, що відбувається.

Цей стан може бути емоційно складним, проте згодом люди здатні прийняти ситуацію і рухатися далі.

Які чинники впливають на виникнення еротоманії?

Деякі дослідження показують, що цей стан частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків.

Еротоманія може бути симптомом психічного захворювання, як-от шизофренії, шизоафективного розладу, великого депресивного розладу з психотичними рисами, біполярного розладу або хвороби Альцгеймера.

Еротоманія є різновидом маячних розладів, при яких людина має стійкі хибні переконання, що не відповідають дійсності.

Деякі дослідники припускають, що маячні ідеї розвиваються, коли людина намагається подолати сильний стрес або наслідки фізичних чи психологічних травм. Генетика також може бути одним із факторів їхнього розвитку. Також певну роль можуть відігравати оточення, спосіб життя та загальне психічне здоров’я.

Ознаки еротоманії

Головним симптомом еротоманії є тверда і маревна віра в те, що інша людина закохана в неї. Люди з таким розладом часто настирливо шукають взаємодії, переслідують об'єкт своєї пристрасті, пишуть листи тощо.

До інших ймовірних ознак еротоманії належать:

низька самооцінка;

відчуття відторгнення або самотності;

соціальна ізоляція;

проблеми з розумінням поглядів інших людей.

Еротоманія може бути симптомом хвороби, яка впливає на мислення, зокрема:

шизофренії;

біполярного розладу;

пухлин головного мозку;

наркотичної або алкогольної залежності;

деменції (трапляється рідко).

Як діагностують еротоманію?

Спеціального тесту на еротоманію не існує. Але на консультації лікар може запитати про перенесені психічні або фізичні захворювання, щоб виключити інші можливі патології. Також пацієнта можуть скерувати до психолога чи психіатра.

Як лікують еротоманію?

Впоратися з цим розладом можливо, але не існує жодних відомих спеціальних способів лікування. Лікування здебільшого зосереджене на зменшенні вираження симптомів і покращенні якості життя людини.

Симптоми еротоманії можуть лікувати медикаментами, а також когнітивно-поведінковою терапією (КПТ).