Як повʼязані мігрені з високим ризиком самогубства? Вчені мають відповідь

Люди, які страждають на хронічні головні болі, можуть мати підвищений ризик самогубства.

Про це свідчать дані 25-річного дослідження вчених з Орхуського університету в Данії, результати якого опубліковані в журналі JAMA Neurology, пише MedicalXpress.

Вчені проаналізували дані майже 120 тисяч громадян Данії з діагнозом "головний біль" віком від 15 років, яким вперше діагностували головний біль у період з 1995 по 2020 рік, та майже 600 тисяч людей без такого діагнозу.

Головний біль проявлявся як мігрень, головний біль напруги, посттравматичний головний біль і вегетативні цефалгії трійчастого нерва.

Люди з головними болями мали 15-річний абсолютний ризик спроби самогубства 0,78% порівняно з 0,33% у відповідній контрольній групі.

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Науковці також вивели коефіцієнти щодо спроб самогубства та смерті внаслідок нього:

при мігрені коефіцієнт ризику становить 1,71 для спроби самогубства та 1,09 для завершеного самогубства;

головний біль напруги має 1,91 для спроби самогубства та 1,44 для завершеного самогубства;

посттравматичний головний біль має 3,14 для спроби самогубства та 3,22 для завершеного самогубства;

при посттравматичних головних болях і вегетативних цефалгіях трійчастого нерва (TAC) коефіцієнт сягає 1,97 для спроби самогубства та 2,40 для завершеного самогубства.

Вчені також виявили у людей з хронічними головними болями вищий рівень супутніх медичних і психіатричних захворювань. Серед них – рак, серцево-судинні захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень, інсульт, травми голови, розлади настрою, розлади вживання психоактивних речовин та інші.