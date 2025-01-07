Вчені розробили систему, яка виявляє підвищений ризик самогубства: вона працює на основі ШІ

Система на основі ШІ може виявити у пацієнтів підвищений ризик суїциду

Вчені створили систему, яка допомагає лікарям виявити пацієнтів з підвищеним ризиком суїциду. Вона працює на основі штучного інтелекту.

Результати роботи системи VSAIL (Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihood Model) опублікували у Jama Network Open. Науковці з Медичного центру Університету Вандербільта вже випробували її у трьох неврологічних клініках. Система "перевіряла" пацієнтів під час візитів, пише Medical Xpress.

Аналіз даних 7732 візитів пацієнтів за півроку зафіксував майже 600 оповіщень VSAIL.

Вчені порівнювали два методи подачі інформації про ризики вчинення самогубства – активних сповіщень, що переривають роботу лікаря, та пасивного відображення даних в електронній карті людини.

Науковці виявили, що перший підхід більш ефективний для стимулювання проведення скринінгу на ризик самогубства. 42% таких сповіщень призводили до оцінки пацієнта, тоді як у випадку з пасивними цей показник становив лише 4%.

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Утім, доведено, що існує ризик "втоми від сповіщень", коли лікарі можуть почати ігнорувати їх через надмірну кількість. Автори дослідження підкреслюють необхідність подальших досліджень для вивчення цього питання.

"Більшість людей, які вчинили самогубство, зверталися до лікаря впродовж року до своєї смерті здебільшого через причини, не пов'язані з психічним здоров'ям.

Але універсальний скринінг не є практичним у кожній ситуації. Ми розробили VSAIL, щоб допомогти виявити пацієнтів з високим ризиком і провести цілеспрямовані скринінгові бесіди", – сказав доктор медичних наук Колін Волш.

Дослідники припустили, що подібні системи можна випробувати в інших медичних установах.

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"Автоматизована система відмітила лише близько 8% всіх візитів пацієнтів для скринінгу. Такий вибірковий підхід робить реальнішим для зайнятих клінік реалізацію зусиль із запобігання самогубствам.

Системам охорони здоров'я необхідно збалансувати ефективність переривчастих оповіщень з їхніми потенційними недоліками. Але ці результати свідчать про те, що автоматизоване діагностування ризиків у поєднанні з добре продуманими оповіщеннями може допомогти нам виявити більше пацієнтів, які потребують допомоги", – зазначив Волш.

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