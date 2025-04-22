Як високий артеріальний тиск впливає на розвиток деменції? Вчені дослідили зв’язок

Зниження артеріального тиску за допомогою медикаментів, зміни способу життя і підтримки від медиків може на 15% зменшити ризик розвитку деменції.

Про це свідчать результати дослідження вчених зі США та Китаю, опубліковані в журналі Nature Medicine, пише The Guardian.

У дослідженні взяли участь майже 34 тисячі людей віком від 40 років, які мешкають у 326 сільських селах Китаю. Всі вони мають високий тиск, що не контролюється медикаментозно.

Учасників випадковим чином поділили на дві групи:

ті, кому надають інтенсивну медичну допомогу;

ті, хто отримують звичайну допомогу.

Учасники інтенсивної групи (163 села, понад 17 000 осіб) отримували системну допомогу від лікарів. Пацієнтам надавали безкоштовні або дешеві ліки, рекомендації щодо зниження ваги, скорочення вживання алкоголю та солі, а також тонометри для самостійного вимірювання тиску вдома.

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У групі звичайної допомоги (інші 163 села) лікування відбувалось у звичному режимі. Тобто пацієнти отримували ліки та рекомендації за потреби, але без безкоштовного обладнання чи регулярного консультування.

Через чотири роки в інтенсивній групі було зафіксовано 668 випадків деменції, тоді як у другій – 734. Це свідчить про зниження ризику на 15%.

Крім того, ризик когнітивного погіршення без розвитку деменції зменшився на 16%.

"Здатність підтримувати тиск у нормі – важливий інструмент для захисту мозку в процесі старіння.

Але лікування гіпертонії – це не панацея. У деяких людей, які отримували допомогу, все одно розвинулась деменція", – коментує професорка Тара Спайрес-Джонс з Единбурзького університету.

Інші експерти додають, що в майбутньому подібні дослідження варто проводити упродовж більш тривалого періоду та в інших країнах, аби перевірити універсальність підходу.

Нагадаємо, раніше вчені вже зазначали, що деменція – це не неминуча частина старіння. На думку науковців, половину випадків можна попередити або відтермінувати, якщо контролювати 14 основних факторів розвитку цієї хвороби.