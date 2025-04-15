Вживання алкоголю спричиняє зміни у мозку, які можуть призвести до деменції – дослідження

Люди, які часто вживають алкоголь, можуть відчувати погіршення когнітивних здібностей

Часте вживання алкоголю підвищує ризик виникнення проблем із судинами у мозку і, як наслідок, є одним із факторів розвитку деменції.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Neurology, повідомляє MedicalNewsToday.

У його межах науковці дослідили мозок 1781 учасника, дані про якого містяться в Біобанку досліджень старіння у Службі аутопсії Сан-Паулу (Бразилія). Середній вік учасників становив близько сімдесяти п'яти років, а вибірка була етнічно різноманітною.

Чимало інформації про спосіб життя учасників науковці уточнювали в їхніх родичів. Зібравши дані, вони поділили їх на декілька категорій:

ті, хто взагалі не пив алкоголю;

ті, хто пили помірно;

ті, пили часто і багато.

Тоді науковці взялися вивчати їхній мозок, шукаючи прояви деменції.

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Згідно з результатами дослідження, люди, які часто вживали алкоголь у великих дозах, мали на 133% вищий ризик розвитку артеріолосклерозу (зміни у структурі артерій у головному мозку).

У тих, хто зловживав алкоголем, також зростав ризик виникнення нейрофібрилярних клубків (сплетіння волокон усередині нервових клітин, які пов’язані з патологією хвороби Альцгеймера).

"Наше дослідження виявило, що навіть помірне споживання алкоголю може призвести до судинних змін у мозку, таких як артеріолосклероз.

Це підкреслює, що алкоголь навіть у помірних кількостях може суттєво впливати на здоров'я мозку", – зауважив автор дослідження Альберто Хусто, дослідник Медичної школи Університету Сан-Пауло.

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Також з’ясувалося, що колишні алкоголіки мали значно гірші когнітивні здібності порівняно з тими, хто ніколи не пив.

"Інтенсивне вживання алкоголю може призвести до прискореного підкіркового захворювання в мозку, яке проявлятиметься як когнітивне порушення.

Такі люди з часом можуть прогресивно демонструвати слабкість, сповільненість мислення, проблеми з пам’яттю", – зауважив доктор медичних наук, невролог з Memorial Hermann Харіс Камал, який не брав участі у дослідженні.

Науковці у подальшому планують сконцентруватись на дослідженні причинно-наслідкових зв’язків між тривалим вживанням алкоголю та його впливом на мозок.

"Це дослідження допоможе з'ясувати, як різні рівні та тривалість споживання алкоголю впливають на когнітивне здоров'я", – додав Альберто Хусто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що смертність від захворювань, пов’язаних зі вживанням алкоголю, зросла більш ніж удвічі з 1999 до 2020 року.